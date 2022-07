Iliad ha aggiornato la lista degli smartphone compatibili con la sua rete 5G. Si tratta di un aggiornamento molto importante che arricchisce l’elenco dei dispositivi che possono accedere alla rete mobile di nuova generazione dell’operatore, lanciata sul finire del 2020 e in costante espansione, con decine di nuovi modelli. Per gli utenti, quindi, accedere al 5G di Iliad diventa ancora più semplice. Ecco tutti i nuovi modelli di smartphone 5G che ora sono supportati dalla rete Iliad.

Iliad aggiorna la lista di smartphone compatibili con il suo 5G: ecco tutte le novità Android

L’aggiornamento degli smartphone compatibili con il 5G di Iliad è davvero importante. L’operatore, infatti, ha arricchito l’elenco di dispositivi supportati con tantissimi smartphone, tra cui alcuni dei dispositivi Android più diffusi ed apprezzati come i mid-range e i top di gamma di Samsung, i nuovi Pixel di Google e vari modelli Xiaomi. Da notare che è ora supportato anche il primo smartphone di Realme.

Ecco l’elenco delle novità per gli smartphone compatibili con il 5G di Iliad:

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Motorola: Edge 20, Edge 20 pro, Edge 20 lite, Edge 30, Edge 30 pro, Moto g51 5G, Moto g62 5G, Moto g71 5G, Moto G82 5G, Moto g200

OnePlus 8 e OnePlus 9

Oppo Reno5 5G

Realme GT Neo2

Samsung Galaxy A42 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G

Xiaomi M11 11 Ultra 5G, Redmi 10 5G, Redmi Note 11s 5G, Redmi Note 11 Pro 5G, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro

L’elenco aggiornato degli smartphone 5G compatibili con la rete di nuova generazione dell’operatore è disponibile nella sezione Assistenza del sito Iliad.

Come accedere al 5G di Iliad

Per poter sfruttare il 5G di Iliad non è sufficiente essere clienti dell’operatore e poter contare su uno degli smartphone presenti nell’elenco dei dispositivi supportati. È necessario, infatti, attivare un’offerta compatibile con il 5G di Iliad. Al momento, l’unica offerta di questo tipo disponibile nel listino dell’operatore è Giga 120.

Questa tariffa è attivabile da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, ed anche dai già clienti che hanno un’offerta con un costo mensile inferiore e che possono passare al nuovo piano tariffario direttamente dall’Area Personale del sito dell’operatore. Il passaggio non presenta costi.

Giga 120 di Iliad mette a disposizione minuti ed SMS illimitati verso tutti, minuti illimitati dall’Italia verso l’estero e 120 GB in 4G e 5G. L’offerta presenta un costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo e contributo di attivazione di 9,99 euro. Come per tutte le offerte Iliad, tutti i servizi accessori sono inclusi senza costi aggiuntivi.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell’operatore.