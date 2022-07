Dopo essere stato individuato sulle piattaforme Geekbench e BIS, Samsung Galaxy A23 5G ora è stato avvistato anche sulla piattaforma di certificazione Federal Communications Commission (FCC), rivelando alcune specifiche di questo smartphone.

Spuntano nuovi dettagli sull’economico Samsung Galaxy A23 5G

Il successore di Samsung Galaxy A22 è stato individuato sul sito Web FCC negli Stati Uniti con tre numeri di modello e varianti. In base alla scheda di FCC sembra che questo smartphone Samsung offrirà una configurazione a tripla, o anche quadrupla, fotocamera posteriore e supporterà più bande 5G, oltre a Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0 LE. Nella certificazione è menzionato anche il supporto per scheda microSD e NFC, inoltre il dispositivo Samsung includerà il supporto per una ricarica rapida da 25 W e l’apposito adattatore.

Sulla base di quanto precedentemente emerso tramite Geekbench, Samsung Galaxy A23 5G potrebbe essere trainato dal chipset Snapdragon 695 con GPU Adreno 619 abbinato a 4 GB di RAM, inoltre questo smartphone dovrebbe eseguire Android 12 con interfaccia One UI 4.1 di Samsung.

Nel frattempo sono già emerse le prime voci sugli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, nonché le immagini e le specifiche del nuovo tablet Samsung Galaxy Tab A7 (2022).

In copertina: Samsung Galaxy A22

