Ancora attendiamo la presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, in programma per il prossimo mese ma in Rete hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni sulla generazione successiva di smartphone piehevoli del colosso coreano: stiamo parlando dei device che dovrebbero arrivare sul mercato con i nomi di Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5.

Ebbene sì, a distanza di un anno dal loro possibile lancio, Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 sono già i protagonisti di rumor che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere alcune delle loro caratteristiche principali (ovviamente il condizionale è d’obbligo in un caso come questo).

Grandi aspettative per Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5

Stando a quanto viene riportato da The Elec, Samsung avrebbe in programma di vendere almeno 15 milioni di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 e, nella sola seconda metà del 2023, il colosso coreano mira a commercializzare oltre 10 milioni di Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5.

Per quanto riguarda la generazione del prossimo anno, l’obiettivo del colosso coreano è di arrivare a vendere 2 milioni di Galaxy Z Fold5 e ben 8 milioni di Galaxy Z Flip5, smartphone che potrebbe così rivelarsi il dispositivo pieghevole più popolare del 2023.

Non mancano delle anticipazioni sulle possibili caratteristiche tecniche dei due nuovi smartphone che Samsung ha in programma di lanciare il prossimo anno: entrambi dovrebbero essere animati dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e migliorare il comparto fotografico.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy Z Fold5, il device dovrebbe avere tre sensori posteriori e il primario dovrebbe essere un Samsung ISOCELL GN3 da 50 megapixel mentre frontalmente ci dovrebbe essere un solo sensore da 12 megapixel.

Il comparto fotografico di Samsung Galaxy Z Flip5, invece, ancora non sarebbe stato definito dal produttore coreano.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni che, siamo certi, non si faranno attendere troppo.