Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato oggi l’introduzione di una funzione che consentirà agli utenti di Instagram di acquistare e pagare beni direttamente all’interno dei cosiddetti Direct Messages, ossia i messaggi privati di Instagram.

L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi direttamente dal CEO stesso sotto forma di post su Instagram sul proprio profilo personale e recita: “Ora sarà possibile acquistare prodotti da piccole imprese e monitorare il proprio ordine in chat su Instagram negli Stati Uniti. Paga con Meta Pay e fai il checkout in pochi tocchi.”

Instagram abbraccia gli acquisti nei messaggi privati

Grazie a questa aggiunta – che per ora sarà disponibile esclusivamente negli Stati Uniti – gli utenti potranno finalizzare l’acquisto di un bene, effettuare il pagamento, tracciare l’ordine e ricevere assistenza in-app legata al proprio acquisto senza mai lasciare la conversazione con il venditore.

Peraltro, stando ad alcuni dati diffusi da Meta, ogni settimana fino a un miliardo di utenti tra Facebook e Instagram contattano piccole imprese online per avere informazioni riguardo l’acquisto di beni e prodotti dunque l’aggiunta di una funzione che andrebbe a snellire il processo di compravendita in app sembrerebbe più che azzeccata.

Con un meccanismo simile a quello già presente in alcuni servizi di shopping online come Vinted e Subito, il venditore potrà creare una richiesta di pagamento che, qualora venisse accettata dall’acquirente, verrà processata tramite PayPal e Meta Pay, il servizio di pagamenti online di Meta, nato con il nome di Facebook Pay.

Benché Meta Pay conserva le stesse funzioni di Facebook Pay, andando a garantire un’esperienza identica alla precedente attraverso le piattaforme di Meta, il servizio di pagamento ha ben altre ambizioni. Infatti, come affermato da Zuckerberg stesso, Meta Pay in futuro punterà a diventare il portafoglio digitale del metaverso grazie al quale gli utenti potranno gestire e conservare in tutta sicurezza i propri beni digitali e la propria identità virtuale.

