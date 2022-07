Meta continua a puntare sui video per la sua piattaforma Instagram e come parte di questo sforzo l’azienda ha annunciato che sta testando una funzionalità che trasforma i post video in Reels.

Uno screenshot pubblicato su Twitter dal consulente di social media Matt Navarra mostra che le persone che fanno parte del test vedranno un messaggio in-app che gli avvisa del fatto che i post video vengono condivisi come Reels.

Instagram testa la conversione dei post video in Reels

Il messaggio indica che se l’account dell’utente è pubblico e questi pubblica un video che viene trasformato in un Reel, chiunque può scoprirlo e utilizzarne l’audio originale per creare il proprio Reel. Se l’account dell’utente è impostato su privato, il suo Reel sarà visibile solo ai suoi follower.

Il messaggio spiega inoltre che quando l’utente pubblica un Reel, chiunque può creare un remix con il suo Reel se l’account dell’utente originario è pubblico, tuttavia quest’ultimo ha facoltà di impedire agli altri utenti di remixare i suoi Reel tramite le impostazioni del proprio account.

Come con qualsiasi altro test non è noto quando o se Instagram renderà disponibile questa funzionalità per tutti, tuttavia sorgono delle perplessità relative ad esempio ai video orizzontali, oppure a come questo cambiamento influirà sui video già pubblicati su Instagram.

Meta ha rivelato che i Reels ora rappresentano più del 20% del tempo che le persone trascorrono su Instagram, quindi non sorprende che l’azienda stia cercando di espanderli ancora di più, inoltre le piattaforme concorrenti come TikTok e YouTube rappresentano una seria minaccia per il futuro di Instagram.

