Samsung Galaxy S21 FE è al centro di un’interessante promozione sul Samsung Shop, che combina un codice sconto e un voucher: il prezzo dell’offerta in sé potrebbe risultare meno conveniente rispetto agli street price migliori, ma è la “seconda parte” dell’iniziativa a rendere lo smartphone particolarmente appetibile. Andiamo subito a scoprire tutto, perché il tempo per approfittarne è poco.

Samsung Galaxy S21 FE combina codice sconto e voucher sul Samsung Shop

Samsung Galaxy S21 FE è uno smartphone che ha bisogno di poche presentazioni: si tratta della versione Fan Edition di Galaxy S21, che quest’anno è arrivata un po’ in ritardo rispetto al solito. Condivide diverse caratteristiche con quest’ultimo, ma si distingue soprattutto per la presenza di un display Dynamic AMOLED 2X leggermente più ampio (6,4 pollici, sempre Full-HD+ e con refresh rate fino a 120 Hz) e del SoC Qualcomm Snapdragon 888, che prende il posto dell’Exynos 2100.

Samsung Galaxy S21 FE è disponibile sul Samsung Shop a prezzo pieno, ossia 769 euro per la versione 6-128 GB e 839 euro per quella 8-256 GB (esclusiva del Samsung Shop online), ma fino alle 11:59 del 1° agosto 2022 potete approfittare del codice sconto GALAXYS21FE170 per ottenere un ribasso di 170 euro. In questo modo il prezzo scende a rispettivamente 599 e 669 euro, ma non è finita qui: entro la giornata di oggi, 13 luglio 2022, con l’acquisto otterrete un voucher da 250 euro da utilizzare sullo stesso negozio online entro settembre.

Lo shop ufficiale del produttore offre infatti un buono simile per tutti gli acquisti da almeno 599 euro effettuati entro il 13 luglio 2022. Il sito consente anche di scegliere il finanziamento a tasso zero in 10, 20 o 30 rate, con primo pagamento a novembre, oppure di optare per le 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal. Per procedere all’acquisto o per maggiori informazioni non vi resta che seguire il link qui in basso, mentre qui potete consultare tutte le proposte del sito Samsung. Ricordatevi di digitare il codice sconto all’interno del campo dedicato ai codici promozionali.

Acquista Samsung Galaxy S21 FE in offerta

Se siete interessati ad altri prodotti in promozione potete dare uno sguardo alle offerte dell’Amazon Prime Day, che comprendono anche diversi dispositivi Samsung.

