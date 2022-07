Le offerte dell’Amazon Prime Day, come abbiamo visto, non riguardano solamente gli smartphone del robottino, ma anche i tablet Android. Se ne state cercando uno dalle dimensioni compatte e volete spendere poco dovreste dare una possibilità a Realme Pad Mini, in sconto in queste ore a una cifra interessante.

Realme Pad Mini tra le migliori offerte dell’Amazon Prime Day sui tablet Android

Realme Pad Mini è da poco sul mercato italiano, visto che è stato lanciato solo durante il mese di maggio 2022, ma ha già conquistato tanti utenti con il suo prezzo contenuto e le sue dimensioni compatte, che lo rendono ideale sia per un utilizzo domestico che per la portabilità.

Il tablet Android offre uno schermo IPS da 8,7 pollici a risoluzione HD+, accompagnato da un SoC Unisoc T616 con CPU octa core affiancato da 3 o 4 GB di RAM e da 32 o 64 GB di memoria interna UFS 2.1. Due le fotocamere a bordo: frontalmente, per le videochiamate, prende posto un sensore da 5 MP, mentre per le foto sul retro abbiamo un sensore da 8 MP.

A disposizione anche dual speaker stereo, porta per il jack audio da 3,5 mm (ormai da non dare per scontata), porta USB Type-C e connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5 e GPS. Il modulo 4G LTE è disponibile solo nell’apposita versione. Lato software viene commercializzato con Realme UI for Pad, una versione leggermente modificata del sistema operativo che il produttore cinese utilizza sugli smartphone: sfortunatamente è basata su Android 11, ma arriverà l’aggiornamento ad Android 12.

La versione Wi-Fi con 4 GB di RAM e 64 GB di storage di Realme Pad Mini è disponibile dalla seconda metà di maggio al prezzo consigliato di 199,99 euro (la prima settimana in promozione a 179,99), ma grazie alle offerte dell’Amazon Prime Day 2022 potete acquistarlo con un bello sconto: se siete abbonati Amazon Prime potete portarvi a casa il tablet compatto con 149,99 euro.

Acquista Realme Pad Mini in offerta su Amazon

Per scoprire tutte le altre offerte attualmente attive potete consultare le nostre pagine dedicate qui in fondo.

