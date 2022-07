Il produttore cinese ha appena annunciato Realme GT2 Explorer Master Edition, il primo smartphone dell’azienda a essere alimentato dall’ultimo SoC Snapdragon 8+ Gen 1.

Questo nuovo smartphone Realme è inoltre il primo al mondo a utilizzare RAM LPDDR5X che è il 20% più efficiente dal punto di vista energetico.

Caratteristiche di Realme GT2 Explorer Master Edition

Realme GT2 Explorer Master Edition utilizza pelle riciclata ecologica, un telaio in alluminio e un retro in vetro ed è munito di un doppio sistema di raffreddamento VC Max con un’area di raffreddamento a liquido VC di 4811 mm².

Lo smartphone Realme offre uno schermo AMOLED FHD+ da 6,7 ​​pollici con mento ultra sottile e frequenza di aggiornamento a 120 Hz e impiega il primo chip grafico indipendente X7 in collaborazione con Pixelworks che offre una tecnologia di inserimento dei fotogrammi a latenza ultra bassa per offrire un’esperienza particolarmente fluida.

Il dispositivo mette a disposizione anche dei grilletti nascosti sensibili alla pressione per migliorare l’esperienza con i giochi, inoltre include la tecnologia N28 con quattro antenne 5G, la tecnologia dell’antenna intelligente AOL e il primo motore di commutazione del segnale intelligente.

Realme GT2 Explorer Master Edition è alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 100 W e viene fornito con un caricabatterie rapido GaN da 100 W che riduce la generazione di calore dell’85% anche alla potenza di picco.

Il caricabatterie è in grado di ricaricare il dispositivo fino al 100% in 25 minuti e secondo l’azienda anche dopo 1600 cicli di carica e scarica la batteria può mantenere oltre l’80% di integrità.

Specifiche di Realme GT2 Explorer Master Edition

Display da 6,7 ​​pollici 2412×1080 pixel Full HD+ AMOLED a 10 bit, gamma di colori DCI P3 al 100%, attenuazione CC, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz, frequenza di campionamento del tocco istantaneo di 1000 Hz,

SoC Snapdragon 8+ Gen 1 fino a 3,2 GHz 4nm con GPU Adreno di nuova generazione

8 GB di RAM LPDDR5X con 128 GB/256 GB (UFS 3.1) di memoria, 12 GB di RAM LPDDR5X con 256 GB (UFS 3.1) di memoria

Android 12 con realme UI 3.0

Doppia SIM (nano + nano)

Fotocamera principale da 50 MP Sony IMX766 V2.0, OIS, apertura f/1.88, obiettivo ultra grandangolare da 50 MP 150° con sensore Samsung JN1, apertura f/2.2, fotocamera per microscopio da 2 MP fino a 40x

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.5

Sensore di impronte digitali in-display, doppio trigger di gioco sensibile alla pressione

Audio USB, altoparlanti stereo, Dolby Atmos, audio ad alta risoluzione

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/GLONASS/Navic/QZSS/Galileo, NFC, USB Type-C

Batteria da 5000 mAh (tipica) con ricarica rapida da 100 W

Dimensioni: 161,3 × 74,3 × 8,17 mm (bianco e nero) / 8,5 mm (custodia rigida); Peso: 195 g (rigido) / 199 g (bianco e nero)

Disponibilità e prezzi di Realme GT2 Explorer Master Edition

Realme GT2 Explorer Master Edition è ordinabile da oggi e sarà in vendita in Cina dal 19 luglio nelle versioni Hardcase, Ice White e Black al prezzo di 3.499 yuan (circa 519 euro) per il modello da 8 GB di RAM con 128 GB di archiviazione interna e di 3.799 yuan (circa 564 euro) per la variante da 8 GB con 256 GB, mentre il modello con 12 GB e 256 GB costa 3.999 yuan (circa 593 euro).

Leggi anche: Migliori smartphone per giocare