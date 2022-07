Lo scorso anno a maggio Xiaomi ha annunciato la tecnologia di ricarica HyperCharge a 200 W via cavo e a 120 W in modalità wireless e pare che il produttore cinese sia finalmente pronto a fare esordire la prima.

Almeno ciò è quanto sembra suggerire la notizia della certificazione ottenuta in Cina dal 3C da parte di un caricabatterie a 200 W di Xiaomi, dispositivo caratterizzato dal numero modello MDY-13-EU e che è in grado di supportare come velocità massima di ricarica 20V / 10A (200 W).

In sostanza, Xiaomi sembra essere oramai pronta a lanciare il suo primo smartphone capace di supportare tale tecnologia, che dovrebbe essere in grado di ricaricare un telefono in meno di 10 minuti.

Purtroppo al momento non è chiaro quando sarà lanciato questo smartphone né quale sarà il modello scelto dal colosso cinese per fare esordire tale tecnologia ma tra i principali indiziati troviamo Xiaomi Mi MIX 5 (atteso nella seconda parte del 2022).

Xiaomi punta sul sensore da 200 megapixel di Samsung

Oramai è trascorso quasi un anno dal lancio da parte di Samsung del suo primo sensore da 200 megapixel ma ad oggi ancora nessuno smartphone ha provveduto a farlo esordire sul mercato.

Le cose potrebbero presto cambiare grazie a Xiaomi, che pare abbia in programma di rendere Xiaomi 12T Pro il suo primo telefono con un sensore da 200 megapixel e la scelta del colosso cinese potrebbe ricadere su ISOCELL HP3 (una versione ridotta del modello top di gamma).

Tra le caratteristiche di Xiaomi 12T Pro dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un display OLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, 8 GB o 12 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione e una batteria da 5.000 mAh.

Anche Motorola potrebbe avere scelto la nuova generazione di sensori fotografici di Samsung e potrebbe essere Motorola Edge X30 Pro a fare esordire il più performante sensore ISOCELL HP1. Staremo a vedere.