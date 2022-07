Redmi Note 11 è praticamente regalato grazie alla combinazione di un’offerta e di un codice sconto. Lo smartphone della casa cinese può essere acquistato nella colorazione Graphite Gray a quasi 100 euro in meno del prezzo di listino, già piuttosto contenuto.

Super offerta per Redmi Note 11: poco più di 100 euro per acquistarlo

Redmi Note 11 è stato svelato in Cina lo scorso ottobre, ma è arrivato in Europa durante il mese di gennaio 2022. Si tratta di uno smartphone di fascia media che punta tutto sul rapporto qualità-prezzo, come del resto è tipico della gamma: mette a disposizione un display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 680 affiancato da 4 o 6 GB di RAM (4 per la versione in offerta) e da 64 o 128 GB di memoria (64 per la versione in offerta, comunque espandibili tramite microSD).

A bordo trovano poi spazio una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro e di profondità da 2 MP, una fotocamera anteriore da 16 MP (integrata in un foro del display) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 33 W. Visto il costo contenuto si resta sulla connettività di quarta generazione, affiancata da Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm.

Redmi Note 11 è stato lanciato in Italia al prezzo consigliato di 229,90 euro per la versione 6-64 GB, ma è disponibile su eBay a 151 euro con spedizione gratuita. In più, grazie al codice sconto PIT10PERTE2022 la cifra può scendere a 135,90 euro: basta digitare il coupon all’interno del modulo di pagamento. Il voucher offre un ribasso del 10% fino a un massimo di 50 euro e può essere utilizzato per un massimo di dieci volte per utente sui prodotti indicati a questa pagina.

Per chi è interessato ad acquistare Redmi Note 11 è disponibile il link qui sotto:

Acquista Redmi Note 11 in offerta

