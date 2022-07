La serie Xiaomi 12S potrebbe arrivare con una particolare finitura ecologica

I giorni che ci separano dalla presentazione ufficiale della nuova serie Xiaomi 12S in terra cinese sono ormai soltanto due, ma la macchina delle indiscrezioni non si è ancora fermata, anzi oggi sono emersi dettagli curiosi sulla particolare finitura ecologica che il produttore dovrebbe adottare per il pannello posteriore dei suoi nuovi modelli di punta.

Insomma, dopo che pochi giorni addietro avevamo parlato sia della data ufficiale dell’evento che della cura senza precedenti dedicata da Xiaomi — e da un suo prestigioso partner — al comparto fotografico, vediamo oggi quest’altro dettaglio relativo agli Xiaomi 12S.

Serie Xiaomi 12S: cover posteriore in ecopelle?

Stando a quanto sostiene una fonte cinese e a quello che si evince dal seguente screenshot dall’aria ufficiale, l’intera serie Xiaomi 12S sarà dotata di una cover posteriore realizzata in un materiale descritto come una “pelle eco-friendly”, che pare sia confortevole al tocco e più resistente allo sporco. Si tratterebbe di una prima volta per Xiaomi, che finora non aveva mai proposto una soluzione in ecopelle — in realtà è silicone — per i propri smartphone.

A detta della fonte, il materiale utilizzato dovrebbe presentare pregi estetici ma anche pratici, infatti dovrebbe assicurare una durevolezza del dispositivo nel tempo considerevolmente migliore, grazie ad una facilità di pulizia e alla resistenza a strappi e tagli. Il materiale, che ci preme sottolineare non essere vera pelle, è stato lavorato dal produttore per ottenere una trama simile a quella della pelle di vitello, tale da assicurare anche un grip migliore del dispositivo. In un momento in cui praticamente tutti i produttori, specialmente nella fascia alta del mercato, si sono ormai allineati alla soluzione del retro in vetro — tanto elegante quanto scivoloso —, Xiaomi sembra voler fare la voce fuori dal coro.

La serie Xiaomi 12S verrà presentata ufficialmente in Cina il 4 luglio, per maggiori dettagli sulle specifiche tecniche trapelate finora, vi rimandiamo al nostro articolo precedente.