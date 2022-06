Giornata calda di indiscrezioni, report e anche di ufficialità quella di oggi, soprattutto per quanto riguarda Samsung, OnePlus e Motorola. Il produttore sud-coreano è protagonista di interessanti rumor che parlano dell’arrivo di uno smartphone pieghevole “economico”, la casa cinese di nuove indicazioni riguardanti OnePlus 10T 5G, mentre la casa alata svela ufficialmente un nuovo smartphone e si prepara a lanciare diversi altri modelli. Procediamo però con ordine.

Smartphone pieghevole “economico”: Samsung pensa a qualcosa di più accessibile

Iniziamo da Samsung e dalle indiscrezioni riguardanti il possibile arrivo di uno smartphone pieghevole dal prezzo più contenuto. Il produttore ha finora rilasciato sul mercato sei modelli pieghevoli, contando sia i prodotti della serie Fold sia quelli della serie Flip: Galaxy Fold, Z Fold2, Z Fold3 5G, Z Flip, Z Flip 5G e Z Flip3 5G.

I prezzi dei modelli più recenti sono scesi in modo anche importante: basti pensare che i primi Fold e Flip sono usciti sul mercato al prezzo di rispettivamente 2050 euro e 1520 euro, mentre Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G hanno un listino di 1849 e di 1099 euro (con street price sensibilmente inferiori, soprattutto per il secondo).

Secondo ETNews Samsung starebbe lavorando a uno smartphone pieghevole più economico, dal costo inferiore al milione di won. Questo significherebbe, al cambio, un prezzo di poco più di 700 euro: cifra ancora importante, ma decisamente più “umana” rispetto a quelle dei primi pieghevoli e di parecchio inferiore a quelle richieste per i flagship come Galaxy S22 Ultra.

In base a quanto riportato, pare che l’obiettivo di Samsung sia quello di arrivare alla commercializzazione di questo dispositivo nel corso del 2024, ma come farà a far scendere i prezzi? Col tempo la tecnologia diventa più matura, ma dubitiamo che questo possa bastare; dunque la casa di Seul potrebbe utilizzare specifiche meno spinte e funzionalità meno complete: potrebbe ad esempio essere rimosso (o ridotto) il display esterno, tolte la ricarica wireless e la certificazione IP.

Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 dovrebbero essere presentati ufficialmente a metà agosto, mentre per questo misterioso pieghevole “economico” dovremo quasi certamente attendere molto di più. Si tratterà del primo “Galaxy A” pieghevole? Siamo certi che torneremo presto a parlarne.

Ecco le presunte colorazioni di OnePlus 10T 5G

Passiamo a qualcosa di più “concreto” con OnePlus 10T 5G, uno smartphone che dovrebbe essere presentato e lanciato ufficialmente nella seconda metà del 2022. Il leaker Paras Guglani ha infatti diffuso oggi i nomi delle presunte colorazioni del nuovo dispositivo della casa cinese: MoonStone Black e Jade Green.

La prima dovrebbe offrire una colorazione nera simile a quella a cui siamo abituati con gli attuali smartphone del produttore, mentre la seconda potrebbe risultare simile alle tonalità verdi viste su altri prodotti come OnePlus Nord 2T 5G.

In base a quanto sappiamo, OnePlus 10T 5G potrebbe disporre di uno schermo LTPO 2.0 AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con 120 Hz di refresh rate, del SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e di una batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da addirittura 150 W. A completare il quadro una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 16 MP e macro da 2 MP.

Il nuovo smartphone dovrebbe debuttare nei prossimi mesi a prezzi tra i 3000 e i 4000 yuan (in Cina), corrispondenti a 430-570 euro.

I piani di Motorola per il futuro: si parte con Moto X30 Pro

Chiudiamo con Motorola, che in queste ore ha ufficializzato il nome di un suo nuovo smartphone Android: si tratta di Motorola Moto X30 Pro, che in Europa potrebbe arrivare con il nome di Motorola Edge 30 Ultra. Su Weibo è infatti apparsa l’immagine che vedete qui sotto, che svela le prime caratteristiche legate al comparto fotografico.

Il nuovo smartphone si focalizzerà soprattutto su “immagini super realistiche”, utilizzando tre diverse lunghezze focali (35 mm, 50 mm e 85 mm). Dovrebbe essere lanciato durante il mese di luglio con SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a partire dall’India. Tra le altre specifiche di Moto X3o Pro potrebbero esserci il display pOLED da 6,73 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, la batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 125 W e la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e tele da 12 MP.

I piani di Motorola non si fermano ovviamente qui, e grazie a 91mobiles e ad Evan Blass possiamo già avere qualche indicazione sui prossimi dispositivi:

“ Devon ” (Moto G32) – uno smartphone 4G di fascia medio-bassa con SoC Qualcomm Snapdragon 680, display Full-HD+ LCD da 6,49 pollici con 120 Hz, 4 o 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e di profondità da 2 MP, fotocamera anteriore da 16 MP.

” (Moto G32) – uno smartphone 4G di fascia medio-bassa con SoC Qualcomm Snapdragon 680, display Full-HD+ LCD da 6,49 pollici con 120 Hz, 4 o 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e di profondità da 2 MP, fotocamera anteriore da 16 MP. “ Tundra ” (serie Edge) – uno smartphone con schermo OLED da 6,55 pollici a 144 Hz con risoluzione Full-HD+ con cornici sottili, SoC Qualcomm Snapdragon 888+, 6, 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, 128 o 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare e macro da 13 MP e di profondità da 2 MP, fotocamera anteriore da 32 MP e batteria da 4400 mAh; potrebbe arrivare nel terzo trimestre.

” (serie Edge) – uno smartphone con schermo OLED da 6,55 pollici a 144 Hz con risoluzione Full-HD+ con cornici sottili, SoC Qualcomm Snapdragon 888+, 6, 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, 128 o 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare e macro da 13 MP e di profondità da 2 MP, fotocamera anteriore da 32 MP e batteria da 4400 mAh; potrebbe arrivare nel terzo trimestre. “ Maui ” – smartphone entry-level con SoC MediaTek Helio G37, schermo 720p, 3 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore da 16+2+2 MP, fotocamera anteriore da 5 MP; in arrivo durante il terzo trimestre.

” – smartphone entry-level con SoC MediaTek Helio G37, schermo 720p, 3 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore da 16+2+2 MP, fotocamera anteriore da 5 MP; in arrivo durante il terzo trimestre. “ Victoria ” – smartphone di fascia media con SoC MediaTek MT6879 (non ancora annunciato), schermo Full-HD+, 4, 6 o 8 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (48 MP sulla versione base da 4 GB di RAM), ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, fotocamera anteriore da 16 MP; previsto per il terzo trimestre.

” – smartphone di fascia media con SoC MediaTek MT6879 (non ancora annunciato), schermo Full-HD+, 4, 6 o 8 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (48 MP sulla versione base da 4 GB di RAM), ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, fotocamera anteriore da 16 MP; previsto per il terzo trimestre. “ Devon 5G ” – l’ultimo smartphone previsto per il 2022, si tratta di una versione 5G del già citato “Devon” qui sopra (forse Moto G32), che condivide con quest’ultimo diverse caratteristiche (inclusi display e memorie); dovrebbe disporre di un SoC MediaTek 5G, di una fotocamera principale da 64 MP e di una fotocamera da 2 MP per la profondità.

” – l’ultimo smartphone previsto per il 2022, si tratta di una versione 5G del già citato “Devon” qui sopra (forse Moto G32), che condivide con quest’ultimo diverse caratteristiche (inclusi display e memorie); dovrebbe disporre di un SoC MediaTek 5G, di una fotocamera principale da 64 MP e di una fotocamera da 2 MP per la profondità. “ Bronco ” e “ Canyon ” (Edge 40?) – il primo dovrebbe offrire SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oppure Snapdragon 8+ Gen 1, 8 o 12 GB di RAM, fotocamera principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 13 MP, per la profondità da 2 MP e anteriore da 16 MP; il secondo dovrebbe avere display a 165 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, memorie simili, fotocamera principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP, tele da 12 MP e anteriore da 60 MP.

” e “ ” (Edge 40?) – il primo dovrebbe offrire SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oppure Snapdragon 8+ Gen 1, 8 o 12 GB di RAM, fotocamera principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 13 MP, per la profondità da 2 MP e anteriore da 16 MP; il secondo dovrebbe avere display a 165 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, memorie simili, fotocamera principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP, tele da 12 MP e anteriore da 60 MP. “Felix” e “Juno” – dovrebbe trattarsi di una coppia di smartphone pieghevoli sperimentali: il primo potrebbe disporre di schermo “arrotolabile”, mentre il secondo di un più “classico” schermo pieghevole a 144 Hz e di un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1; il debutto potrebbe avvenire nel 2023, ma anche oltre.

