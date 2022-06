Presentato ad agosto 2021, Samsung Galaxy Z Flip3 5G è uno smartphone pieghevole che riprende nel design i vecchi telefoni cellulari a conchiglia aggiungendo un forte ingrediente tecnologico e coniugando alla perfezione dimensioni ridotte e grande schermo. Si tratta infatti di uno smartphone pieghevole con un display ampio interno ed uno esterno per leggere avvisi e compiere alcune azioni basilari.

Super offerta per Galaxy Z Flip3 5G da Amazon

L’offerta che vi segnaliamo oggi proviene da Amazon e offre la possibilità di portarsi a casa Samsung Galaxy Z Flip3 5G a un prezzo particolarmente vantaggioso rispetto ai 1099 euro che rappresentano il prezzo di listino.

Si parte immediatamente con uno sconto nella pagina di 350 euro, portandolo a 749 euro, e grazie al coupon sconto che si applica in pagina cliccando la relativa spunta, si abbatte il prezzo di ulteriori 150 Euro arrivando così a 599 Euro.

Ricordiamo che il pieghevole Samsung utilizza una piattaforma Qualcomm Snapdragon 888 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, schermo interno Dynamic AMOLED da 6,7 pollici e frequenza di refresh a 120 Hz e schermo esterno Super AMOLED da 1,9 pollici. Sono presenti due fotocamere posteriori, da 12 megapixel e una frontale da 10 megapixel. Ulteriori informazioni nella nostra recensione di Galaxy Z Flip3.

Se stavate aspettando l’occasione giusta per comprare uno smartphone pieghevole questa offerta di Amazon fa indubbiamente per voi. A seguire il link per l’acquisto:

Acquista Galaxy Z Flip3 da 128GB a 599 Euro da Amazon

Il coupon è disponibile per tutte le colorazioni e soprattutto anche per la versione da 256GB dove il prezzo cresce di soli 50€ considerando il coupon: ovvero 649 Euro invece di 1149 Euro, sempre su Amazon.