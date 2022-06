La gamma di smartphone di OnePlus si prepara ad un nuovo aggiornamento con il debutto del nuovo OnePlus 10T. Il nuovo smartphone ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo punto di riferimento per il brand. Il progetto sarà una delle principali novità del secondo semestre dell’anno per OnePlus che, ricordiamo, ha lanciato ad inizio anno (in Europa con qualche mese di ritardo) il suo top di gamma OnePlus 10 Pro. Sulla carta, però, il nuovo OnePlus 10T, anche senza la denominazione Pro, dovrebbe essere diventare lo smartphone più potente della gamma OnePlus grazie al nuovo SoC firmato Qualcomm. Ecco i dettagli:

OnePlus 10T: render e specifiche del nuovo smartphone in uscita nella seconda metà del 2022

Il nuovo OnePlus 10T è protagonista oggi di un nuovo leak firmato Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) e SmartPrix. Le informazioni divulgate in queste ore sono diverse. Lo smartphone è protagonista di un paio di render, che alleghiamo all’articolo. Questi render ci confermano quello che sarà il design definitivo del dispositivo.

Il modulo delle fotocamere è molto simile a quello del 10 Pro anche se il flash LED è ora posizionato più in alto. Frontalmente, invece, cambia la posizione del foro per la camera anteriore che viene ora posizionato centralmente e non più nell’angolo in alto a sinistra. Da segnalare anche l‘assenza dell’alert slider, un tempo elemento essenziale degli smartphone OnePlus.

Il leak di oggi ci conferma anche quella che sarà la scheda tecnica del nuovo OnePlus 10T. Stando alle informazioni disponibili, il nuovo dispositivo di casa OnePlus sarà basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sulla carta, quindi, la presenza del nuovo SoC dovrebbe garantire una marcia in più al nuovo 10T rispetto al 10 Pro che presenta lo Snapdragon 8 Gen 1.

Il SoC sarà supportato da un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per il momento, non sono note tutte le combinazioni di RAM e storage che caratterizzeranno la gamma del nuovo 10T. Per tutte le varianti ci sarà una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150 W. La velocità di ricarica registrerà, quindi, un netto incremento rispetto al 10 Pro che si ferma a 80 W.

Lo smartphone potrà contare su di un display da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e tecnologia LTPO AMOLED con refresh rate da 120 Hz. La scocca dovrebbe essere costituita da un frame in plastica e da una back cover in vetro.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, il nuovo OnePlus 10T dovrebbe poter contare sulla partnership con Hasselband (anche se nei render non c’è il nome dell’azienda nel modulo delle fotocamere). Nella parte posteriore troveremo tre fotocamere.

Il sensore principale sarà da 50 Megapixel (non ci sarà, quindi, il Sony IMX789 da 48 Megapixel del 10 Pro) e sarà supportato da una camera ultra-grandangolare da 16 Megapixel e da un sensore macro da 2 Megapixel. La camera anteriore sarà da 32 Megapixel.

Il nuovo OnePlus 10T è atteso sul mercato in due varianti (Green e Black), entrambe protagoniste dei render diffusi in queste ore. Ulteriori colorazioni potrebbero arrivare già al lancio anche se, per il momento, la fonte non fa riferimento a tale possibilità. Sulla questione ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Prezzo e disponibilità

Quando arriverà sul mercato il nuovo OnePlus 10T? In questo caso, le informazioni sono limitate ad un generico periodo di lancio che comprende il terzo trimestre dell’anno in corso e le prime settimane del quarto trimestre. In sostanza, il nuovo smartphone sarà una delle novità estive / autunnali della gamma OnePlus, prendendo il posto del mai arrivato OnePlus 10 accanto al 10 Pro.

In termini di prezzo, invece, il nuovo OnePlus 10T si posizionerà tra il top di gamma OnePlus 10 Pro e la gamma Nord andando a riempire il vuoto presente tra i 400 euro e i 900 euro di listino. Maggiori dettagli sui prezzi del nuovo smartphone arriveranno nel corso delle prossime settimane, in concomitanza con l’avvicinarsi del debutto ufficiale.

Per ora, non ci sono informazioni sulla possibile realizzazione di un OnePlus 10T Pro.