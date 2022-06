Tra le novità introdotte dal team di sviluppatori di Google con Android 13 vi è anche il sistema ridisegnato per la gestione dei controlli multimediali, che è possibile provare già oggi con Google Podcast e Google Chrome.

Queste due applicazioni, infatti, al momento sono le sole che consentono agli utenti di godere dei nuovi controlli multimediali di Android 13, cosa che invece non è possibile fare su altre app molto popolari, come ad esempio YouTube Music o Spotify.

Un’anticipazione di una novità di Android 13

Google Podcast e Google Chrome, invece, mettono a disposizione degli utenti un’esperienza completa e ciò significa che il tasto per avviare la riproduzione o metterla in pausa appare sulla parte destra del player.

Per il tasto play gli sviluppatori hanno scelto un cerchio mentre per quello di pausa un quadrato con gli angoli arrotondati. In basso è presente la barra di avanzamento, che può contare sulla sinistra e sulla destra su pulsanti per andare rispettivamente indietro e avanti.

Nelle app non supportate, tutti i pulsanti e la barra di avanzamento sono contenuti in una sola riga nella parte inferiore, con un’esperienza sicuramente meno piacevole (e la possibilità più alta di premere il tasto sbagliato).

A seguire uno screenshot della vecchia interfaccia e due che ci mostrano quella nuova:

Stando alle informazioni fornite da Google, questa funzionalità per le app destinate ad Android 13 richiede le API di livello 33 ed è stata pensata per offrire agli utenti un set più ricco di controlli che sono tecnicamente coerenti tra telefoni e tablet (allineandosi anche ad altre piattaforme, come Android Auto e Android TV).

Google Chrome e Google Podcast già possono contare sulle API di livello 33 ma con Android 13 Beta 1 è emerso che tutte le app esistenti possono beneficiare di tale interfaccia. Resta da capire se al momento del rilascio della versione definitiva di Android 13 le cose cambieranno.