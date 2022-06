Il team di Nothing ce la sta mettendo davvero tutta per creare e alimentare l’attesa attorno al proprio primo smartphone, quel Nothing Phone (1) di cui si chiacchiera ormai da mesi e che adesso apprendiamo essere destinato a ripercorrere — quantomeno in termini di esclusività — le orme di uno smartphone che il CEO e co-fondatore Carl Pei conosce molto bene: OnePlus One.

Per acquistare Nothing Phone (1) servirà l’invito

Se credevate che la prima vendita pre-lancio ad un numero estremamente ridotto di clienti fosse già sufficiente per etichettare Nothing Phone (1) come smartphone esclusivo, il produttore con sede a Londra ha pensato bene di rincarare la dose.

Infatti, è stato da poco pubblicato un nuovo video ufficiale in cui viene spiegato il design di Nothing Phone (1) e con esso alcuni dettagli del processo di produzione. Anche se il dettaglio sull’utilizzo di alluminio riciclato è degno di menzione, l’informazione più interessante è senza dubbio un’altra: verso la fine del video viene svelato che Nothing Phone (1) potrà essere acquistato solamente a mezzo di un invito, quantomeno nelle fasi iniziali.

In base a quanto viene spiegato nel video, il sistema di vendita ad inviti consentirà a Nothing di piazzare gli smartphone prodotti più velocemente e agli utenti più interessati di ottenerlo per primi.

Se quanto detto finora ha fatto riemergere un ricordo, non siete affatto in errore: la strategia che Nothing ha deciso di utilizzare per Nothing Phone (1) è esattamente la stessa che qualche anno fa aveva permesso a OnePlus di attirare su di sé — e sul proprio primo smartphone — le attenzioni degli addetti ai lavori e quelle degli utenti più appassionati di tecnologia. Insomma, una strategia chiaramente ben nota a Carl Pei, che aveva fondato OnePlus insieme a Pete Lau in data 16 dicembre 2013 prima di decidere, qualche anno più tardi, di lasciare la propria creatura e di mettersi in proprio con il nuovo progetto Nothing.

In base a quanto si apprende, possiamo già riportarvi che il numero degli inviti sarà piuttosto limitato nelle fasi iniziali, quando, dunque, non sarà particolarmente agevole mettere le mani su un Nothing Phone (1) (esattamente come era accaduto con OnePlus One a suo tempo); a seguire, il numero degli inviti disponibili verrà incrementato di pari passo con la crescita dei numeri relativi alla produzione. Insomma, la facilità con la quale sarà possibile acquistare il primo smartphone di Nothing dipenderà molto dal successo iniziale del dispositivo, che servirà per far entrare la produzione a pieno regime.

Le ragioni ufficiali di questa strategia

Il team di Nothing ha voluto altresì spiegare le ragioni per le quali si è scelta una strategia di questo tipo per la commercializzazione di Nothing Phone (1). Senza dilungarsi troppo, è stato spiegato che allo stato attuale Nothing è ancora una società di piccole dimensioni, per questo motivo non avrebbe avuto la capacità di produrre dall’oggi al domani milioni di smartphone da piazzare sul mercato.

Ebbene, per far fronte a questa situazione — ha spiegato Pei —, le strade percorribili erano due: o allungare i tempi di attesa e nel frattempo produrre abbastanza smartphone da riuscire a soddisfare la domanda; oppure vendere gli smartphone man mano che vengono prodotti. Il team ha optato per questa seconda soluzione.

Il co-fondatore Carl Pei non ha mancato di portare l’esempio del primo prodotto di Nothing, le cuffie Nothing ear (1), di cui trovate a questo link la nostra recensione: con le cuffie era stata scelta la prima opzione, con la conseguenza di poterle mettere in vendita solo una volta a settimana, per avere il tempo necessario per produrne altre prima che andassero nuovamente esaurite. Onde evitare il ripetersi di un’esperienza non esattamente ideale, anche e soprattutto dal punto di vista degli acquirenti, per lo smartphone è stata scelta una soluzione diversa.

Ricordiamo, infine, che c’è già una data di presentazione ufficiale: Nothing Phone (1) sarà annunciato il 12 luglio 2022 alle ore 17:00. Tra meno di un mese, dunque, scopriremo in via ufficiale ogni dettaglio di questo nuovo smartphone Android, incluse le informazioni in merito ai mercati su cui verrà commercializzato e la fascia di prezzo in cui andrà a posizionarsi.

Potrebbe interessarti anche: Questo video mostra Nothing Phone (1) e cosa possono fare i LED posteriori