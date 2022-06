Dopo aver lanciato una nuovo negozio fisico a New York la scorsa settimana, il Google Store statunitense online ora offre anche una serie di articoli in un’apposita sezione “Idee + Informazioni” che assomiglia a un blog.

La società di Mountain View afferma che la nuova sezione aiuterà gli utenti a risparmiare tempo, rimanere in contatto e ottenere il massimo dai loro prodotti Google.

Google Store aggiunge la sezione “Idee + Informazioni”

La novità è accessibile dalla parte inferiore del Google Store e mette in evidenza alcuni articoli nella parte superiore seguiti dai video scelti dagli editor, mentre altri contenuti sono elencati tramite un carosello.

In fondo alla pagina è disponibile una sezione per la condivisione, principalmente su Instagram, delle proprie foto tramite #TeamPixel, per avere la possibilità di vederle pubblicate in primo piano all’interno della sezione stessa.

Ecco alcuni esempi di contenuti:

Al momento non abbiamo informazioni in merito a se e quanto questa sezione verrà aggiunta anche nel Google Store italiano.

Potrebbe interessarti: Il Google Store italiano accoglie i Pixel 7 e 7 Pro, niente attesa quest’anno