Nella giornata di ieri e dopo tante indiscrezioni che spingevano per l’arrivo imminente di questa novità, Telegram ha annunciato il lancio di Telegram Premium, una versione a pagamento della popolare app di messaggistica istantanea che, in cambio di un abbonamento mensile dal costo di 5,99 euro consente l’accesso a tutta una serie di funzionalità aggiuntive (per scoprire quali sono vi rimandiamo al nostro articolo dedicato).

Tuttavia, molti di voi non sapranno che c’è un modo per ottenere le funzionalità di Telegram Premium andando a risparmiare 2 euro sul costo previsto di 5,99 euro, pagando così “solo” 3,99 euro al mese. In questo articolo, vi spieghiamo come fare.

Telegram Premium: come averlo a 3,99 euro con 2 euro di sconto

La notizia era nell’aria da tempo e finalmente, in occasione del rilascio della versione 8.8 della popolare app di messaggistica, il piano Telegram Premium è divenuto ufficiale.

Questa versione a pagamento di Telegram non va assolutamente a penalizzare gli utenti che non decidono di sottoscrivere l’abbonamento, che come detto ha un costo di 5,99 euro al mese, i quali continueranno a potere usufruire di tutte le funzionalità finora disponibili e delle future funzionalità gratuite che verranno implementate.

Chi invece sottoscriverà l’abbonamento, riceverà tutta una serie di funzionalità premium aggiuntive tra le quali spiccano il limite a 4 GB per la condivisione dei file (contro i 2 GB della versione gratuita), i download più veloci e, in generale, tutti i limiti raddoppiati.

Come anticipato, però, c’è un metodo sicuro che consente agli utenti Android di risparmiare ben 2 euro sul costo mensile di Telegram Premium, potendo così usufruire delle funzionalità premium al costo di 3,99 euro al mese invece dei 5,99 euro al mese canonici (per un risparmio totale di 24 euro all’anno).

Per usufruire di questo vantaggio, sarà sufficiente scaricare e installare l’applicazione direttamente dal sito ufficiale di Telegram (la pagina dedicata è raggiungibile tramite questo link); in questo modo, la fatturazione non avverrà tramite Google Pay e quindi Telegram, non dovendo pagare le commissioni a Google, vi consentirà di risparmiare i 2 euro sul costo mensile.

Ricordiamo, infine, che per attivare Telegram Premium vi basterà eseguire l’applicazione e seguire il percorso “Impostazioni > Telegram Premium”: a questo punto vi verranno mostrati i dettagli sulle funzionalità che riceverete e il pulsante per abbonarsi. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo nuovamente al nostro articolo dedicato.

Ringraziamo Alessandra della nostra community per la segnalazione