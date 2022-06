Google ha rilanciato la condivisione di file locali via Bluetooth nel 2020 con Nearby Share, ma presto a questa funzionalità verrà data ulteriore visibilità in Android 13, visto che consentirà agli utenti di accedervi immediatamente subito dopo aver copiato negli appunti.

Il tecnico Mishaal Rahman è riuscito ad attivare manualmente la nuova interfaccia utente che mostra un pulsante Nearby Share nel nuovo pannello per gli appunti che appare in sovrimpressione su un dispositivo che esegue Android 13 e l’ultima versione di Google Play Services.

Oltre a visualizzare il contenuto che è stato appena copiato insieme a un’opzione di modifica o evidenziazione, il pannello può mostrare anche altri pulsanti contestuali, come ad esempio Google Maps quando si copia un indirizzo.

At I/O 2022, Google announced an upgrade to Nearby Share that will let users quickly copy text or images on one device and share it with another. This feature hasn't rolled out yet, but it's possible to enable it in the latest version of Google Play Services. Here's a demo: pic.twitter.com/Z1k7J8OcpV

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 20, 2022