Con l’ultimo aggiornamento dei Google Play Services, rilasciato nell’arco di questo mese, è ora possibile inserire una scorciatoia verso il Gestore delle password di Google direttamente sulla schermata iniziale del vostro smartphone o tablet dotato di sistema operativo Android.

Scopriamo come usufruire di questa comoda scorciatoia visto che, almeno al momento, non risulta tra quelle inseribili partendo dal menu dei widget.

Gestore delle password di Google sulla home: ecco come fare

Il colosso di Mountain View offre, tanto sul sistema operativo Android quanto sul browser Chrome, un servizio che consente agli utenti di salvare tutte le password necessarie per effettuare l’accesso ad app, servizi e siti web, mantenendole protette con tutte le misure di sicurezza che caratterizzano gli account Google.

Tra le varie possibilità, il Gestore delle password di Google consente inoltre di generare password complesse e univoche per ogni account e, addirittura, di verificare se alcune delle password dell’utente siano state compromesse (ovvero trapelate in fughe di dati e cose simili).

Come anticipato solo poche righe fa, il Gestore delle password di Google è presente su Android ma anche sul browser Chrome. Per chi non fosse a conoscenza di questa funzionalità, ecco, intanto, come raggiungerlo:

Su Google Chrome

Per raggiungere il Gestore delle password, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Compilazione automatica > Password”. Per visualizzare una password, l’utente dovrà inserire il PIN del dispositivo (nel caso, ad esempio, di un PC con Windows) o direttamente la password del proprio account Google.

Per raggiungere il Gestore delle password, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Compilazione automatica > Password”. Per visualizzare una password, l’utente dovrà inserire il PIN del dispositivo (nel caso, ad esempio, di un PC con Windows) o direttamente la password del proprio account Google. Su Android

Per raggiungere il Gestore delle password, presente sotto forma di app offerta dai Google Play Services, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Privacy > Compilazione automatica Google > Password”. Per visualizzare una password, l’utente dovrà dimostrare allo smartphone/tablet Android la propria identità tramite i metodi di autenticazione biometrica (sblocco con le impronte, ad esempio). In alternativa, viene chiesto il metodo di sblocco (PIN, password, segno) del dispositivo.

La novità introdotta in questo mese, che secondo una pagina di supporto dedicata si manifesta a partire dall’aggiornamento alla versione 22.18 dei Google Play Services, riguarda proprio gli smartphone/tablet Android e consente agli utenti (interessati) di aggiungere una comoda scorciatoia al Gestore delle password di Google direttamente sulla schermata iniziale del proprio dispositivo.

Per farlo, dopo avere aperto il Gestore delle Password seguendo il percorso “Impostazioni > Privacy > Compilazione automatica Google > Password”, basterà selezionare l’ingranaggio (posto subito sotto all’avatar dell’account Google) per entrare nelle impostazioni dedicate.

A questo punto, come è possibile anche riscontrare nella seguente galleria, sarà sufficiente selezionare la nuova voce “Aggiungi scorciatoia alla schermata Home”; effettuando un tap, si aprirà la classica finestra di dialogo che consentirà di aggiungere la scorciatoia alla schermata iniziale (verrà aggiunta nel primo slot libero).

Una volta effettuata questa operazione, sarà possibile accedere in semplicità al Gestore delle password di Google, in qualunque momento, direttamente dalla propria schermata iniziale. Sebbene le prove siano state da noi effettuate su un Google Pixel 6, la novità dovrebbe essere disponibile per tutti i dispositivi Android, a patto che i Google Play Services siano aggiornati almeno alla versione 22.18 dell’app.

Come aggiornare i Google Play Services

In linea di massima i Google Play Services si aggiornano in automatico. Per verificare che sul vostro dispositivo sia gà installato l’ultimo aggiornamento o per forzare l’aggiornamento, necessario per usufruire della nuova scorciatoia al Gestore delle Password, vi basterà raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store: per farlo, sarà sufficiente seguire il badge sottostante.

Tralasciando questa funzionalità, per chi volesse testare in anteprima le ultime novità introdotte tramite aggiornamento dei Google Play Services, anche in questo caso Google prevede un Programma Beta al quale gli utenti possono iscriversi dalla stessa pagina dell’app sul Play Store (o cliccando su questo link).

