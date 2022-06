Visto che l’aggiornamento con le patch di sicurezza di maggio ha introdotto dei bug per alcuni dispositivi, OnePlus ora sta lanciando nuovi aggiornamenti correttivi per le serie OnePlus 8, OnePlus 8T e OnePlus 9R.

Nel frattempo Samsung Galaxy A12 ha ricevuto l’aggiornamento con le patch di sicurezza di giugno 2022 in India.

OnePlus lancia OxygenOS C.21 per le serie OnePlus 8, OnePlus 8T e OnePlus 9R

Secondo quanto riportato nei recenti post sui forum della community di OnePlus, OxygenOS C.21 è già disponibile per OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus 9R.

L’aggiornamento include correzioni di bug e alcuni miglioramenti della stabilità del sistema, tuttavia non aggiorna i dispositivi alle patch di sicurezza di giugno 2022.

Il registro delle modifiche riporta miglioramenti della stabilità del sistema, risoluzione di problematiche relative al comportamento dello schermo e ad alcune operazioni gestuali, oltre a correggere il problema dell’arresto anomalo all’apertura della fotocamera Ultra Steady in determinati scenari.

Attualmente OxygenOS C.21 è in rilascio per gli utenti in India e dovrebbe raggiungere tutti gli altri nei prossimi giorni.

Samsung Galaxy A12 riceve le patch di sicurezza di giugno 2022

L’ultimo aggiornamento software di Samsung per Galaxy A12 (SM-A127F) viene fornito con la versione firmware A127FXXU5BVF2 e introduce le patch di sicurezza di giugno 2022 per ovviare a oltre 66 vulnerabilità di privacy e sicurezza.

Per installare l’ultimo aggiornamento, quando disponibile, è sufficiente andare su Impostazioni e poi in Aggiornamento software e successivamente toccare Scarica e installa.

