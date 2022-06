Motorola fa parte dei primi produttori a essere entrati nel settore degli smartphone pieghevoli e già da diverse settimane trapelano indiscrezioni su Motorola Razr 3, il prossimo modello che l’azienda sta per lanciare sul mercato. Oggi è emersa una nuova indiscrezione che rivela dettagli esclusivi sull’attesissimo Motorola Razr 3.

Ecco i possibili colori e prezzi di Motorola Razr 3

Secondo CompareDial e il noto informatore OnLeaks, Motorola Razr 3 verrà inizialmente lanciato in un unica colorazione: Quartz Black. Tuttavia la società potrebbe avere in programma di lanciare ulteriori varianti di colore in un secondo momento.

L’indiscrezione suggerisce inoltre che il prezzo ufficiale di Motorola Razr 3 per i mercati europei sarà di 1.149 euro, inferiore rispetto a quello del suo predecessore Motorola Razr 5G che fu lanciato al prezzo di 1.399 euro.

La fonte stima che il presunto prezzo di Motorola Razr 3 si tradurrà in 1.049 sterline e 1.099 dollari rispettivamente per i mercati del Regno Unito e degli Stati Uniti.

Secondo le precedenti fughe di notizie Motorola Razr 3 dovrebbe essere dotato di uno schermo pieghevole da 6,7 ​​pollici e di uno schermo esterno da 3 pollici.

Questo smartphone dovrebbe accogliere l’ultimo chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus di Qualcomm e includere 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Sebbene il Motorola Razr 3 sarà più economico del suo predecessore, sarà quasi sicuramente più costoso del prossimo Samsung Galaxy Flip4 che secondo vari rapporti costerà circa 999 euro.

La fonte prevede che Motorola Razr 3 verrà lanciato il prossimo mese in Cina, seguito nel breve periodo dalle versioni per l’Europa e altri mercati mondiali.

In copertina: Motorola Razr

Leggi anche: Migliori smartphone pieghevoli, la classifica del mese