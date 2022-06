Nella giornata di oggi, 17 giugno 2022, sono arrivati due annunci da parte di elimobile: una nuova offerta telefonica entrerà in listino a partire da lunedì, 20 giugno; nel frattempo, il primo social mobile operator italiano ha stretto un accordo di collaborazione con Eagle Pictures.

Nuova offerta: come cambia il listino di elimobile

Per quanto riguarda le offerte telefoniche e le altre promozioni mobile che saranno rese disponibili dalla prossima settimana, le novità in arrivo nel listino di elimobile possono essere riassunte così:

#ELITE : questa offerta metterà a disposizione GB e minuti illimitati per tutto il 2022 a fronte di una spesa di 9,99 euro al mese ; successivamente, a partire da gennaio 2023, il bundle dati mensile verrà ridotto a 120 GB.

: questa offerta metterà a disposizione GB e minuti illimitati a fronte di una spesa di ; successivamente, a partire da gennaio 2023, il bundle dati mensile verrà ridotto a 120 GB. #EASY : questa offerta proporrà 60 GB e minuti illimitati al costo di 6,99 euro al mese, ma permette di provare tutti i servizi di elimobile in maniera gratuita per un mese.

: questa offerta proporrà 60 GB e minuti illimitati al costo di 6,99 euro al mese, ma permette di provare tutti i servizi di elimobile in maniera gratuita per un mese. #ENTRY: questa terza nuova offerta sarà anche la più economica, infatti costerà soltanto 4,99 euro al mese e sarà comprensiva di minuti illimitati e 30 GB.

Accanto ai nuovi arrivi, ci sarà anche una conferma: l’offerta #EliteX12 rimarrà al proprio posto senza alcuna variazione: continuerà a proporre minuti illimitati e 120 GB di traffico dati al mese a fronte di una spesa complessiva annua di 95,99 euro.

Tutte le offerte saranno disponibili sul sito ufficiale dell’operatore a questo link.

Nuovo accordo con Eagle Pictures

In data odierna, elimobile ha anche annunciato un accordo con la società di distribuzione e produzione cinematografica Eagle Pictures; la partnership in argomento verrà usata per offrire film in streaming sulla piattaforma Elisium.

A questo proposito è già stato confermato che i primi titoli in uscita già a partire da questa settimana comprendono: :“CODA – I Segni Del Cuore” di Sian Heder (Premio Miglior Film agli Oscar 2022), “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson,”Cyrano” di Joe Wright e “House of Gucci” di Ridley Scott.

Per maggiori informazioni su elimobile, potete fare riferimento al nostro articolo dedicato.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche