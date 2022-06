In data odierna, 16 giugno 2022, Samsung Electronics ha annunciato il lancio del nuovo servizio Samsung Wallet. Molto chiacchierato nelle ultime settimane, tale servizio rappresenta una sorta di punto d’incontro dell’intero ecosistema Samsung, riunendo in un unico posto strumenti di pagamento, criptovalute, documenti di identità e gestione della smart home, il tutto senza dimenticare l’utilizzo dei soliti sistemi di sicurezza di Samsung.

Samsung Wallet: che cos’è e perché è interessante

Partiamo con il definire in poche parole i tratti essenziali di Samsung Wallet. Il nuovo servizio, esattamente come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, mette insieme Samsung Pay e Samsung Pass, in modo tale da avere un unico posto per archiviare e accedere a documenti di identità digitali, strumenti di pagamento digitali e carte fedeltà, ma anche carte d’imbarco, chiavi e tanto altro.

Questa nuova piattaforma — a detta del produttore sudcoreano — permette agli utenti Galaxy di tenere tutto in ordine in una sola applicazione mobile facile da usare. Il tutto senza trascurare un aspetto fondamentale come la sicurezza di tutti i dati archiviati, che viene garantita da Samsung Knox attraverso riconoscimento dell’impronta digitale, crittografia, memorizzazione dei dati nel Secure Element e altro. Il colosso asiatico, inoltre, non ha mancato di sottolineare come Samsung Wallet tragga vantaggio dall’essere parte dell’ecosistema Galaxy attraverso l’integrazione di Samsung Blockchain Wallet, che consente di monitorare le criptovalute nella massima semplicità — proprio come era già stato annunciato mesi addietro — e di Samsung SmartThings per aprire porte e quant’altro.

A proposito del nuovo servizio, Jeanie Han, EVP and Head of Digital Life di MX Business presso Samsung Electronics, ha dichiarato:

«Samsung Wallet porta i dispositivi mobili a un nuovo livello di praticità nella vita di tutti i giorni, con un ecosistema totalmente sicuro che permette di memorizzare chiavi e carte digitali e altro ancora. Nell’ambito del nostro costante impegno verso gli ecosistemi aperti, continueremo ad ampliare le funzionalità di Samsung Wallet lavorando a stretto contatto con i nostri partner e sviluppatori di fiducia».

Samsung Wallet: pagamenti, trasporti e smart home

Come si accennava poco sopra, dunque, Samsung Wallet offre agli utenti un’interfaccia curata e semplificata per accedere rapidamente alle proprie carte di pagamento, carte fedeltà e gift card — via MyGiftCard.it — e non solo. In aggiunta a queste funzioni, che non sono ovviamente inedite, sono presenti anche quelle proprie di Samsung Pass, vale a dire la memorizzazione sicura di tutte le password per consentire agli utenti di accedere rapidamente ad app e servizi.

Il tutto senza dimenticare la possibilità di tenere d’occhio i propri asset digitali attraverso il controllo del valore delle proprie criptovalute su vari exchange in un unico posto. Entro la fine dell’anno, inoltre, il produttore ha promesso che Samsung Wallet integrerà il supporto anche per i documenti d’identità ufficiali, come patenti di guida e non solo.

Per quanto riguarda la smart home, Samsung Wallet si integra alla perfezione con SmartThings e, grazie anche alle numerose partnership di Samsung con aziende attive nella sicurezza domestica, permette agli utenti Galaxy di bloccare e sbloccare le porte con il proprio device, previo salvataggio della relativa chiave digitale. Il discorso vale anche per le chiavi delle auto: per il momento su Samsung Wallet è possibile salvare solo quelle di alcuni modelli BMW (Serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X5 M, X6, X6 M, X7, Z4, iX3, iX e i4 prodotti dopo luglio 2020), Genesis (GV60 successivi a settembre 2021, G90 successivi a dicembre 2021) e Hyundai (Palisade); così facendo è possibile chiudere o aprire l’auto, avviare il motore e non solo. Restando in tema di trasporti, Samsung ha stretto accordi con Korean Air per l’archiviazione delle carte d’imbarco su Wallet.

Disponibilità di Samsung Wallet: c’è l’Italia

Chiudiamo con le informazioni relative alla disponibilità di Samsung Wallet e con una buona notizia: tra i sei mercati in cui il servizio viene portato al debutto figura anche l’Italia: l’aggiornamento dedicato è previsto per oggi; gli altri sono Francia, Germania, Spagna, UK e USA.

Gli utenti dotati di alcuni modelli Galaxy compatibili — smartphone con Android 9 o successivo con Samsung Pay, la lista completa arriverà sul sito ufficiale — non devono fare altro che aprire Samsung Pay o Samsung Pass e seguire le istruzioni per passare a Samsung Wallet; in alternativa, basta visitare il Galaxy Store.