Samsung annuncia quest’oggi una novità importante: il noto marchio si prepara a integrare Samsung Pass all’interno di Samsung Pay, introducendo all’interno dell’app una serie di servizi e novità importanti. La “fusione” parte già oggi in Corea del Sud e proseguirà nelle prossime settimane e mesi raggiungendo tanti altri mercati.

Al via l’integrazione di Samsung Pass all’interno di Samsung Pay con tante novità

Con questa novità l’app Samsung Pay integrerà carte di credito, carte di debito, password, chiavi digitali (con le auto si parte dalle Hyundai), biglietti, coupon, tessere fedeltà e non solo. L’aggiornamento alla prossima versione riguarderà tutti gli smartphone che dispongano almeno di Android 9 Pie.

Samsung Pay già permette di memorizzare carte per i pagamenti e tessere fedeltà, ma con la fusione in arrivo le potenzialità dell’applicazione e del servizio cresceranno a dismisura. La nuova app includerà chiavi digitali per aprire l’automobile e le serrature intelligenti collegate a SmartThings (anche da condividere temporaneamente con amici e familiari), e permetterà anche di custodire asset digitali, come ad esempio i Bitcoin (all’inizio con il supporto di Bithumb, Coinone e Korbit).

In base a quanto possiamo leggere nel comunicato ufficiale, in futuro Samsung prevede di supportare anche carte d’imbarco emesse da compagnie aeree e biglietti di cinema, teatri, spettacoli ed eventi sportivi. Tra i partner citati dal produttore abbiamo Korean Air, Jin Air e Jeju Air, ma anche Megabox, Lotte Cinema e Ticket Link. Il tutto ovviamente con la sicurezza offerta da Samsung Knox.

Previous Next Fullscreen

“Attraverso l’aggiornamento di Samsung Pay vogliamo offrire un’esperienza più conveniente non solo per i pagamenti ma anche per la casa, l’auto, i mezzi pubblici e la vita culturale“, ha dichiarato Jini Han, Vice President of Digital Life Team, MX Division, di Samsung Electronics. “Abbiamo in programma di espandere l’ecosistema Samsung Pay collaborando con gli sviluppatori“.

L’integrazione di Samsung Pass all’interno di Samsung Pay è già partita in Corea del Sud, ma potrebbe volerci qualche settimana prima di poter apprezzare le novità anche da noi. Resterà da vedere quali dei servizi citati dal produttore saranno disponibili anche in Europa e in Italia fin da subito: cosa vi aspettate da questa fusione? Fateci sapere la vostra.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy A53 5G