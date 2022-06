Nelle prime ore di oggi, 15 giugno 2022, Huawei ha finalmente dato un annuncio molto atteso da appassionati e addetti ai lavori: per HarmonyOS 3.0 ha ufficialmente preso il via la fase di developer beta testing. Le implicazioni di questo annuncio sono presto dette: a partire da oggi, sarà possibile provare HarmonyOS 3.0 e condurre tutti i test del caso sui propri dispositivi prima dell’apertura della fase di test aperta al pubblico.

HarmonyOS 3.0 developer beta: novità per sviluppatori

A questo punto vi starete giustamente domandando per quale motivo HarmonyOS 3.0 developer beta sia interessante, ebbene è soprattutto la platea degli sviluppatori a dover prestare orecchio. Sì, perché questa nuova versione del sistema operativo porta in dote un miglioramento delle capacità del linguaggio di sviluppo delle app JS/eTS; al contempo, si riportano miglioramenti ulteriori per ArkUI e ArkCompile.

Il linguaggio JS/eTS permette di sviluppare in maniera più efficiente interfacce complesse di app e contestualmente di ottenere dei miglioramenti dei tempi di avvio delle app stesse.

Disponibilità ancora (molto) ridotta

Veniamo alle note dolenti dell’annuncio di Huawei: allo stato attuale, il programma di test in argomento è limitato ai soli modelli commercializzati sul mercato cinese e, anzi, per adesso è piuttosto improbabile che si espanda a livello internazionale. Il produttore ha aperto questa fase di test allo scopo di raccogliere feedback preziosi da utenti e tester al fine di migliorare il software prima di passare alla fase di test successiva.

Annunciata durante la Huawei Developer Conference 2021, la versione 3.0 di HarmonyOS ha già accumulato dei ritardi importanti, tanto da arrivare ad una revisione della tabella di rilascio, che comunque non è stata rispettata. La buona notizia è che finalmente qualcosa inizia a muoversi, quella cattiva è che l’attesa sembra ancora piuttosto lunga.

