Nella giornata di oggi, 10 giugno 2022, Unieuro, una delle più note catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive con le offerte anche online, ha reso disponibile il nuovo volantino “Un regalo così te lo fa solo Unieuro”, che riporta in auge un appuntamento promozionale non nuovo per il rivenditore: fino al 23 giugno prossimo, su tutti gli articoli recanti l’apposito bollino, gli acquirenti potranno ottenere in regalo una fat bike pieghevole oppure un monopattino elettrico con il versamento di un piccolo contributo aggiuntivo.

“Un regalo così te lo fa solo Unieuro”: info sulla promozione

Prima di entrare nel merito delle singole offerte sfruttabili, vediamo in breve le informazioni essenziali su questa nuova campagna promozionale firmata Unieuro, che farà particolarmente piacere agli amanti della mobilità green.

Le date di riferimento sono quelle menzionate in apertura: dal 10 al 23 giugno 2022. Il meccanismo della promozione è presto detto: per parteciparvi, occorre acquistare uno tra i prodotti selezionati dall’insegna. Il regalo al quale gli acquirenti hanno diritto consiste, alternativamente, nella fat bike pieghevole Teklio — nuovo brand esclusivo Unieuro — oppure nel monopattino elettrico Teklio, quest’ultimo a fronte di un contributo di 79 euro. Il rivenditore sottolinea come il monopattino sia provvisto di indicatori di direzione e di freni a disco anteriori e posteriori. Il regolamento completo è consultabile a questo link.

L’iniziativa verrà promossa anche mediante la colonna sonora scelta: il brano “Go Round” realizzato da Francesco Farias (il cui nome viene ricordato in relazione al progetto Jestofunk). Non manca neppure uno spot televisivo firmato da The Astronauts (Flavio Caruso e Matteo Ravalli, produttori di videoclip per alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e straniera) e visibile di seguito.

Offerte “Un regalo così te lo fa solo Unieuro” (10-23 giugno)

Fatte queste premesse, passiamo ora alle offerte per sfruttare la promozione “Un regalo così te lo fa solo Unieuro”. Di seguito verranno analizzate quelle relative agli smartphone Android e a pochi altri prodotti tecnologici, con un focus sulle sole offerte che danno diritto al regalo (o al monopattino con il piccolo contributo previsto).

Smartphone

Altri prodotti

Queste e tutte le altre offerte del volantino in argomento, comprensive anche di numerosi grandi e piccoli elettrodomestici — oltre che di articoli in sconto ma che non danno diritto al regalo in discorso —, possono essere consultate cliccando sul link seguente:

Offerte “Un regalo così te lo fa solo Unieuro” (10-23 giugno)

