Razer annuncia il lancio di un nuovo controller per Android che farà felici gli amanti del gaming da smartphone: si chiama Razer Kishi V2 e arriverà più avanti anche in una versione per iPhone. Scopriamone le caratteristiche e i miglioramenti rispetto alla prima generazione.

Una nuova dimensione per il mobile gaming con Razer Kishi V2

Con la crescita del gioco basato sul cloud e del casting su piattaforme mobile, il futuro del gaming su smartphone sembra più luminoso che mai e Razer non intende rimanere a guardare. A distanza di un paio di anni dal lancio del primo modello, la nota azienda lancia Razer Kishi V2 e punta a offrire ai giocatori la soluzione più semplice per avere il controllo assoluto e senza compromessi.

Cosa cambia rispetto al modello precedente? I nuovi aggiornamenti apportati da Razer al suo Kishi V2 sfruttano i tanti anni di esperienza dell’azienda nel settore del gaming. Il controller si ispira ai Wolverine V2 per Xbox e PC e presenta gli stessi input con i nuovi controlli tattili tramite microswitch che apportano miglioramenti all’hardware pensato per il gioco da smartphone.

Il nuovo pulsante Share permette di catturare l’istantanea perfetta o di registrare un videoclip da condividere con amici e follower, ma questa versione V2 introduce anche due pulsanti multifunzione e la possibilità di lanciare la nuova app Razer Nexus con la pressione di un pulsante. Quest’ultima fornisce un rapido accesso ai giochi installati, alle funzionalità di streaming immediato su YouTube o Facebook e alle impostazioni.

Il design strutturale è stato ripensato con un ponte semplificato che migliora la sensazione di stabilità e di compatibilità universale con gli smartphone e favorisce l’ergonomia: secondo l’azienda è già pronto per funzionare con i telefoni Samsung Galaxy e Google Pixel che arriveranno quest’anno. Il controller supporta la stessa bassa latenza del predecessore e offre un controllo per il gioco nativo e su cloud tramite connessione USB Type-C e porte di ricarica pass-through che consentono la ricarica senza interrompere la sessione di gameplay.

“Razer Kishi ha introdotto un nuovo concetto di controllo di livello console per il mercato del mobile gaming, e siamo entusiasti che Kishi V2 stia portando avanti questa esperienza a 360°“, ha dichiarato Richard Hashim, Head of Mobile & Console Division di Razer. “Grazie alla tecnologia all’avanguardia che abbiamo integrato nel Kishi V2, i gamer possono ora godersi lo stesso ‘look and feel’ dei loro giochi preferiti per console e PC ovunque vadano, senza perdere un colpo“.

Prezzo e uscita di Razer Kishi V2 per Android

Razer Kishi V2 per Android è disponibile all’acquisto a partire da oggi sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati (tra cui Amazon) al prezzo consigliato di 119,99 euro. La versione per iOS arriverà più avanti, entro l’autunno 2022.

Leggi anche: Recensione Razer Kishi per Android