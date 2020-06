Questa settimana Razer ha rilasciato il suo nuovo gamepad universale denominato Kishi Controller che si adatta alla maggior parte degli smartphone ed è progettato per offrire un controllo a livello di console per i giochi mobili.

Razer Kishi Controller permette di giocare come su console

Presentato al CES 2020, Razer Kishi Controller offre un design ergonomico e levette analogiche cliccabili, un D-pad a 8 vie, trigger analogici e pulsanti dorsali e permette di giocare senza lag in quanto è collegato allo smartphone tramite la porta USB Type-C.

Per le lunghe sessioni di gioco è possibile utilizzare la ricarica pass-through del controller che funge anche da porta audio, poiché non esiste un jack da 3,5 mm dedicato.

Il design flessibile del controller universale consente di allungarlo e bloccarlo saldamente sulla maggior parte degli smartphone offrendo una presa sicura che non si allenterà mai durante l’utilizzo, inoltre è possibile comprimerlo per renderlo più compatto quando non lo si utilizza.

Prezzo e disponibilità di Razer Kishi Controller

Razer Kishi Controller è disponibile all’acquisto sul sito Web di Razer al prezzo di 89,99 euro, con disponibilità immediata.