Il nuovo HONOR Magic4 Pro è una delle novità più recenti ed interessanti del mercato smartphone delle ultime settimane. Si tratta del punto di riferimento della gamma HONOR. Il modello è stato progettato nell’HONOR Intelligent Manufacturing Industrial Park, il primo stabilimento autofinanziato dal marchio e dotato di impianti di produzione e di test.

In occasione della Settimana del Design, l’azienda ha scelto di svelare tutti i dettagli in merito alla tecnologia del nuovo HONOR Magic4 Pro partendo dal suo processo produttivo e fino ad arrivare alle soluzioni tecnologiche implementate per garantire una marcia in più al dispositivo in termini di performance, qualità dell’assemblaggio, sostenibilità e emissioni SAR. Ecco i dettagli:

HONOR Magic4 Pro: un concentrato di tecnologia, dalla produzione al funzionamento

Il nuovo HONOR Magic4 Pro è un concentrato di tecnologia ed è il frutto di una sinergia strettissima tra la divisione R&S e il sistema produttivo di HONOR. Il progetto nasce e si sviluppa presso l’HONOR Intelligent Manufacturing Industrial Park. In merito all’importanza dello stabilimento, George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd, sottolinea:

“L’apertura dell’HONOR Intelligent Manufacturing Industrial Park lo scorso anno è stata una pietra miliare che ha contribuito a rafforzare il successo nell’integrazione delle nostre capacità di ricerca e sviluppo con i processi di produzione. Questo consolidamento ci consente di sfruttare meglio le nostre competenze in entrambi i settori”

Tra le tecnologie alla base del progetto del nuovo HONOR Magic4 Pro c’è AI Privacy Call. Si tratta di una funzione in grado di ridurre la dispersione del suono durante le chiamate vocali e che, quindi, promette un netto miglioramento della resa audio. Questa tecnologia sfrutta la prima unità di emissione sonora intelligente doppia del settore, comprendente un componente di conduzione ossea con ceramiche piezoelettriche.

C’è poi Ultra-Fusion Computational Photography, una tecnologia che, secondo HONOR, consente di sfruttare appieno le tre fotocamere dello smartphone. Secondo HONOR, il sistema di calibrazione e di test combinato agli algoritmi AI implementati crea un mix in grado di offrire immagini più dettagliate e colori più autentici in tutta la gamma focale supportata.

Da notare anche l’avanzato sistema di assemblaggio del display LTPO quadruplo curvo. L’azienda sottolinea che il sistema di assemblaggio è in grado di lavorare con una precisione di ±0,075 mm e produce prodotti con una tolleranza di produzione di soli 0,1 mm. Questo consente un ottimale montaggio del pannello per tutte le unità prodotte del nuovo smartphone di HONOR.

Non manca un focus sulla qualità. HONOR ha sviluppato oltre 200 test di affidabilità per il suo HONOR Magic4 Pro. L’azienda ha anche raggiunto l’obiettivo di ridurre, in modo significativo, il valore SAR (Specific Absorption Rate) rispetto ai limiti dello standard industriale più severo. Il dato che misura l’emissione di radiazioni dello smartphone è inferiore del 56% rispetto a tali limiti.

C’è anche da considerare un sempre più importante approccio sostenibile. La nuova gamma HONOR Magic, infatti, utilizza scatole di imballaggio certificate FSC contribuendo a preservare un’area forestale di circa 122 ettari in un anno. Il packaging è realizzato anche con bagassa di canna da zucchero anziché con plastica. In questo modo è possibile ridurre le emissioni di CO2 di 32 tonnellate. Da notare che la carta ha sostituto la plastica per la pellicola protettiva di caricabatterie e cavi dati, contribuendo al taglio delle emissioni.

Se, invece, siete interessati a scoprire come va il nuovo HONOR Magic4 Pro potete dare un’occhiata alla video recensione qui di sotto: