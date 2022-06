Se avete come operatore telefonico Iliad e avete deciso di passare a TIM, c’è una nuova offerta che potrebbe fare al caso vostro: stiamo parlando di TIM Steel New GPRO.

Si tratta di un’offerta Operator Attack pensata da TIM proprio per gli utenti che desiderano effettuare la portabilità del proprio numero provenendo da Iliad e che può essere attivata in alcuni punti vendita dell’operatore telefonico attraverso degli appositi coupon (fino ad esaurimento delle scorte disponibili).

Cosa offre TIM Steel New GPRO

La nuova offerta di TIM prevede un canone di 7,99 euro al mese e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico dati con copertura 4G (di cui 9 Giga utilizzabili anche in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea).

Per quanto riguarda il costo di attivazione della nuova SIM, gli utenti interessati dovranno pagare 10 euro e come profilo tariffario avranno TIM Base19 (gratuito per le SIM con offerta attiva con addebito ricorrente che include chiamate, SMS e Giga o, altrimenti, con un costo di 1,99 euro al mese).

L’offerta TIM Steel New GPRO include gratuitamente anche i servizi LoSai e Chiama Ora di TIM mentre per quanto riguarda la navigazione sul Web, in caso di superamento del traffico dati previsto (ricordiamo che è pari a 80 Giga) verrà bloccata (salvo il caso in cui l’utente abbia altre opzioni dati attive).

Sempre con riferimento alla navigazione sul Web, in caso di roaming UE al superamento del limite di traffico dati disponibile gli utenti dovranno pagare 0,00238 euro (IVA inclusa) per ogni MB consumato (fino al 31 dicembre 2022).

Infine, in sede di attivazione gli utenti potranno scegliere se attivare o meno il servizio TIM Sempre Connesso.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

