“Sempre Connesso” di TIM è un servizio che permette agli utenti dell’operatore telefonico italiano di continuare a navigare (consumare giga), chiamare e mandare SMS anche in caso di credito insufficiente. Infatti, tramite il servizio Sempre Connesso, tutti i clienti TIM con addebito su credito residuo possono chiamare, mandare SMS e navigare senza limiti al costo di 90 centesimi di euro al giorno per un massimo di 2 giorni consecutivi.

Consenso esplicito per la navigazione

TIM ha apportato una importante cambiamento che introduce il consenso esplicito per continuare a navigare anche in assenza di credito telefonico residuo. Se il cliente TIM vorrà continuare a navigare senza limiti anche in assenza di credito al costo di 90 centesimi di euro, dovrà dare il proprio consenso esplicito tramite SMS oppure tramite la Risposta Vocale Interattiva ai numeri 40916 e 409168.

Non ci sono invece variazioni di attivazione per quanto riguarda invece TIM Sempre Connesso per chiamate e SMS: in questo caso l’operatore addebiterà automaticamente il costo di 90 centesimi di euro al primo SMS o alla prima chiamata effettuata. Allo stesso modo, invece, l’operatore telefonico non addebiterà alcun costo in caso di assenza di traffico in uscita sotto forma di chiamata, SMS o navigazione sul web.

