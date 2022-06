Già da un paio d’anni si vocifera che Samsung sia al lavoro per realizzare uno smartphone pieghevole economico, finora noto come Galaxy Fold Lite, dotato dello stesso form factor a libro caratteristico dei pieghevoli di punta del produttore sudcoreano, ovvero i Galaxy Z Fold.

Secondo una indiscrezione (quantomeno) particolare, Samsung potrebbe presentare uno smartphone pieghevole di fascia media, appartenente alla serie Galaxy A, entro il 2025.

Samsung: un pieghevole per la serie Galaxy A entro il 2025

Quando si parla di smartphone pieghevoli, ad oggi, non si può non pensare a Samsung, unico produttore a credere sin da subito in questa innovativa tipologia di smartphone e unico, finora, in grado di dare una reale continuità al progetto, realizzando dispositivi funzionali, concreti, e non solo esercizi di stile.

La gamma di Samsung si posiziona, attualmente, sulla fascia top del mercato, e si compone di un pieghevole a conchiglia, Galaxy Z Flip3 5G, e di un pieghevole a libro, Galaxy Z Fold3 5G. Di entrambi gli smartphone, per l’estate, sono attesi i nuovi modelli (Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, rispettivamente).

La notizia che Samsung sia al lavoro per realizzare uno smartphone pieghevole economico affonda le sue radici nel 2020: stando a quanto trapelato allora, l’identikit del pieghevole economico si caratterizzava di un form factor a libro. Del progetto, successivamente, non si parlò molto.

Negli ultimi giorni, invece, si è riaccesa la speranza: il noto leaker No Name ha condiviso un paio di tweet riportando in auge le possibilità di un pieghevole economico, che Samsung potrebbe piazzare all’interno della serie Galaxy A, quella tramite cui il produttore sudcoreano copre la fascia media del mercato degli smartphone Android, in tutte le sue sfaccettature.

Not happening that soon tho, 2024-2025. At least that's when Samsung aiming to release… https://t.co/qQbwgAff5Y — No name (@chunvn8888) June 4, 2022

Se con il primo tweet il leaker è riuscito a scatenare le fantasie della community, con il secondo ha un attimo raffreddato gli entusiasmi, precisando che non se ne parlerà prima del 2024 o, addirittura, del 2025.

A prescindere da tutto, considerando che con la serie Galaxy A il produttore sudcoreano riesce a partorire veri e propri best buy come il sempreverde Galaxy A52s 5G (ma anche, e purtroppo, il contrario) e che i dispositivi di questa serie hanno prezzi contenuti, un pieghevole di questa serie risulterebbe indubbiamente più economico anche rispetto al Galaxy Z Flip3 5G, lo smartphone pieghevole più economico presente all’interno del portfolio prodotti di Samsung, proposto ad un prezzo più basso perfino di alcuni top gamma classici (vedi Galaxy S22 Ultra, tanto per citarne uno).

Tuttavia, il fatto che il leaker non abbia condiviso ulteriori dettagli può mettere in dubbio l’autenticità di questa previsione: non sappiamo, infatti, che form factor avrà e non è nemmeno detto che il progetto di dispositivo esista realmente.

Potrebbe essere una mossa furba ma… meglio guardare al presente

La mossa di proporre un pieghevole economico potrebbe rivelarsi furba per combattere contro gli altri produttori, vedi OPPO e Xiaomi, che hanno iniziato a piccoli passi l’ingresso su questa fascia del mercato: per quanto concerne OPPO, si vocifera che il produttore cinese possa presto presentare un pieghevole a conchiglia più economico rispetto a quanto presente finora sul mercato, anche se le parole sono una cosa e i fatti sono un’altra cosa.

Guardando al presente, attendiamo tutte le novità del settore entro la fine dell’anno: oltre ai già citati Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 di Samsung, al già citato pieghevole economico di OPPO e all’OPPO Find N di seconda generazione, dovrebbero arrivare il nuovo Xiaomi MIX Fold 2 e il nuovo modello della gamam RAZR di Motorola.

Da qua al 2024/2025 le cose potrebbero profondamente cambiare. C’è ancora spazio per diradare la nebbia sui piani di Samsung per un futuro così lontano, senza considerare che, allora, gli smartphone pieghevoli potrebbero apparire molto più convenzionali di quanto non sia oggi.

E voi che ne pensate? Vi piacerebbe che Samsung movimenti un po’ il mercato presentando uno smartphone pieghevole economico della serie Galaxy A? Il box dei commenti è a vostra disposizione!

