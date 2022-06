HONOR Magic4 Pro è disponibile in Italia in preordine da fine maggio 2022, e può essere acquistato da inizio giugno presso i rivenditori fisici con un’interessante super valutazione o sul sito ufficiale e su Amazon con un paio di bundle: andiamo a scoprire tutto e come approfittarne.

Lo smartphone è stato lanciato pochi giorni fa nel nostro Paese e offre specifiche tecniche di fascia premium: tra queste spiccano il display OLED LTPO da 6,81 pollici Full-HD+ con 120 Hz di refresh rate, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna, e la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e tele da 64 MP.

HONOR Magic4 Pro debutta con una super valutazione…

HONOR ha dato il via in questi giorni a un progetto in collaborazione con MediaWorld, Unieuro ed Euronics, annunciando una super valutazione aggiuntiva con ritiro dell’usato. Potete portare il vostro vecchio smartphone (di qualsiasi marca) presso uno dei negozi aderenti, ricevendo una valutazione del dispositivo e uno sconto minimo del valore di 200 euro sull’acquisto di HONOR Magic4 Pro.

Vi ricordiamo che il nuovo smartphone può essere acquistato al prezzo consigliato di 1099,90 euro: portando il vecchio dispositivo il prezzo scende almeno di 200 euro. La casa cinese avvisa che la valutazione segue i prezzi di listino relativi al negozio, per cui potrebbero esserci variazioni tra i punti vendita.

…oppure con i bundle del sito Hihonor e di Amazon

Se non avete un vecchio smartphone da far valutare oppure non volete separarvene, niente paura perché HONOR ha pensato anche a un paio di interessanti bundle a disposizione per chi acquista dal sito ufficiale o su Amazon. Al prezzo di 1099,90 euro potete acquistare su Hihonor HONOR Magic4 Pro in bundle con HONOR Watch GS3, HONOR Earbuds 2 Lite e una cover, fino al 15 giugno 2022. In pratica al prezzo di listino potete avere in omaggio uno smartwatch, cuffie wireless e una custodia. Sul sito potete da oggi effettuare acquisti anche con Klarna, che offre una modalità di pagamento in tre rate.

Se preferite affidarvi ad Amazon, sul sito è disponibile un altro bundle che permette di portarvi a casa HONOR Magic4 Pro con le cuffie wireless HONOR Earbuds 3 Pro in regalo. Potete procedere all’acquisto seguendo i link qui sotto, mentre in fondo potete già consultare la nostra recensione:

