A poche settimane di distanza rispetto ai fratelli minori Magic4 Lite 5G e Magic4 Lite 4G, il produttore cinese HONOR porta ufficialmente in Italia anche il top di gamma HONOR Magic4 Pro, uno smartphone Android già ampiamente consciuto, mostrato al grande pubblico in occasione del Mobile World Congress 2022 di Barcellona.

Tra le peculiarità dello smartphone, rientrano un hardware di prim’ordine, a cominciare dal SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, e un comparto fotografico che, almeno sulla carta, è costituito da soluzioni molto interessanti: il team specializzato DxOMark, tuttavia, non si è mostrato pienamente soddisfatto della resa fotografica.

HONOR Magic4 Pro arriva ufficialmente in Italia

Come anticipato in apertura, HONOR Magic4 Pro è spinto dal potentissimo Snapdragon 8 Gen 1 5G di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM (LPDDR5) e 256 GB di spazio di archiviazione, assicurando agli utenti performance di assoluto livello e stabilità, migliorando sensibilmente le prestazioni a tutto tondo del predecessore HONOR Magic3 Pro.

Lo smartphone è inoltre dotato dei HONOR Turbo Engines, veri e propri motori introdotti per massimizzare per capacità del chipset. Hardware e software, poi, sono accordati per lavorare all’unisono tramite HONOR OS Turbo X.

HONOR Magic4 Pro strizza l’occhio ai videogiocatori, ottimizzando le prestazioni durante le sessioni di gioco, grazie alla tecnologia AI Super Rendering ottenuta tramite la GPU Turbo X, per offrire frame rate elevati e connettività di altissimo livello senza generare calore effettivo e abbassando la latenza.

A proposito di connettività, lo smartphone supporta le reti 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e i principali sistemi di geolocalizzazione; sono, inoltre, presenti il tag NFC e una porta di ricarica/trasferimento dati USB Type-C.

Display e design

Nella parte posteriore, HONOR Magic4 Pro è caratterizzato dall’iconico design simmetrico “Occhio di musa” di HONOR (la placca circolare contenente dove è alloggiato il comparto fotografico), mentre all’anteriore è dominato da un display Quad-Curved da 6,81 pollici (risoluzione 1312 x 2848 pixel) contornato da cornici ultra-sottili: lo smartphone vuole offrire un’esperienza visiva coinvolgente senza rinunciare all’ergonomia. È inoltre certificato IP68, pertanto resiste a polvere, pioggia e acqua (30 minuti fino a 1,5 metri di profondità).

Il display è un AMOLED LTPO potenziato dalla tecnologia HONOR MotionSync (che gli conferisce il refresh rate variabile da 1 a 120 Hz) in grado di riprodurre fino a 1,07 miliardi di colori e supporta l’HDR10+ (converte inoltre le immagini da SDR ad HDR in tempo reale) e lo spazio di colore 100% DCI-P3, fornendo colori nitidi e fedeli come quelli visti al cinema e rendendo unica e vivace l’esperienza di gioco. La modulazione della larghezza d’impulso (PWM) a 1920 Hz, poi, migliora sensibilmente il comfort visivo, anche in ambienti con poca luce.

Comparto fotografico

Il comparto fotografico vuole essere uno dei fiori all’occhiello di HONOR Magic4 Pro, che monta una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 50 MP (con angolo di visione a 122°) e un teleobiettivo da 64 MP (zoom ottico 3,5x e zoom digitale fino a 100x); il tutto viene ulteriormente potenziato grazie alla tecnologia Ultra-Fusion che agisce su tutta la gamma di lunghezze focali e permette allo smartphone di produrre scatti in alta definizione e molto nitidi, anche se scattati a distanza.

Lo smartphone è inoltre in grado di catturare scatti di qualità anche durante la registrazione video, altro punto forte: HONOR Magic4 Pro è infatti dotato delle tecnologie HONOR Magic-Log Movie Master e AI Film Effects, grazie alle quali lo smartphone può registrare video Log (formato utilizzato per girare filmati di livello professionale) in 4K a 10-bit a 60 fps. Gli utenti potranno inoltre modificare i video con tonalità di colore superiori e adatte ai film.

Batteria, ricarica e software

HONOR Magic4 Pro ospita una batteria da 4600 mAh, grazie alla quale è in grado di offrire un’ottima autonomia, abbinata alle più recenti tecnologie di ricarica HONOR SuperCharge del produttore cinese: lo smartphone si ricarica fino a 100 W sia tramite cavo (0-100% in 30 minuti) che con ricarica wireless (0-60% in 15 minuti).

Per quanto concerne il software, anche il top di gamma di HONOR arriva con a bordo la Magic UI 6.0, basata su Android 12, una interfaccia molto completa e pervasa dall’intelligenza artificiale, per fornire agli utenti un’esperienza di assoluto livello.

Maggiore privacy e sicurezza

HONOR Magic4 Pro è dotato di soluzioni che mirano a garantire una privacy di assoluto rilievo, a partire dalla nuova funzionalità “chiamata privata”, alimentata dall’AI e dalla tecnologia Directional Sound, tramite la quale l’azienda ha voluto colmare i difetti di perdita del suono, evitando che altre persone nelle immediate vicinanze possano percepire anche solo il minimo suono proveniente da una chiamata, anche negli ambienti più piccoli.

Lo smartphone è inoltre dotato di un sistema a doppia sicurezza (HTEE+QTEE) che offre maggiori requisiti di sicurezza per i servizi chiave in tutto il mondo; inoltre, ospita un chip di sicurezza indipendente, incaricato di tenere al sicuro le password e di consentire agli utenti di sbloccare in sicurezza lo smartphone, sia tramite le impronte digitali che tramite lo sblocco facciale 3D, reso possibile dalla 3D Depth Camera.

Per le impronte digitali, HONOR Magic4 Pro ospita il sensore 3D Sonic Gen 2 di Qualcomm, soluzione di punta nell’ambito, caratterizzato da un’area utile (alla lettura delle impronte digitali) maggiore del 77% e da una velocità di sblocco più elevata del 40% rispetto al sensore della generazione precedente.

Scheda tecnica di HONOR Magic4 Pro

Dimensioni: 163,6 x 74,7 x 9,15 mm

x x Peso: 215 grammi

Display: OLED Quad-Curved Screen LTPO da 6,81 pollici Refresh rate variabile da 1 a 120 Hz 1,07 miliardi di colori (100% DCI-P3) Supporto ad HDR10+ Luminosità di picco: 1000 nits Risoluzione: 1312 x 2848 pixel

da 6,81 pollici SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730 OS Turbo X Engine GPU Turbo X Engine

con GPU Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 256 GB

Tripla fotocamera posteriore con sensore dToF e sensore anti-sfarfallio Sensore principale da 50 MP (f/1.8) Sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2) Sensore tele da 64 MP (f/3.5, zoom ottico 3,5x e digitale fino a 100x)

e sensore Fotocamera anteriore: ultra-grandangolare da 12 MP (100° FoV) e sensore 3D Depth Audio: Doppio speaker stereo e Registrazione stereo a 24 bit HDR (3 microfoni)

da (100° FoV) e sensore 3D Depth Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM), 5G NR (SA/NSA), Dual 4G VoLTE

(SA/NSA), Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 , GPS , NFC , USB Type-C

, , , , Sblocco: impronte digitali (chip Qualcomm 3D Sonic Gen 2 ) + sblocco facciale 3D

(chip ) + Certificazione: IP68

Batteria: 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida HONOR SuperCharge Via cavo a 100 W

Wireless a 100 W

con supporto alla ricarica rapida HONOR SuperCharge Sistema operativo: Magic UI 6.0 basata su Android 12

Immagini di HONOR Magic4 Pro

Previous Next Fullscreen

Disponibilità, prezzi e promo lancio di HONOR Magic4 Pro

Il nuovo HONOR Magic4 Pro è disponibile al pre-ordine in Italia già da oggi, giovedì 26 maggio, in due colorazioni, Cyan e Black, e nella sola configurazione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, al prezzo di 1099,90€ sullo store ufficiale hihonor. Le vendite dello smartphone inizieranno poi, ufficialmente, il prossimo 3 giugno 2022.

Pre-ordina HONOR Magic4 Pro su hihonor.com al prezzo di 1099,90€

In occasione del lancio italiano, HONOR propone un’interessante promozione per coloro che acquisteranno in pre-vendita (ovvero entro il 3 giugno) il top gamma della casa: al prezzo di 1099,90€ (in luogo di 1279,70€) viene proposto un bundle che, oltre allo smartphone, comprende un HONOR SuperCharge Wireless Charger Stand (base di ricarica wireless super rapida, fino a 100W) dal valore commerciale di 99,90€ e un HONOR SuperCharge Power Adapter (alimentatore da parete molto versatile, fino a 135 W) dal valore commerciale di 79,90€.

È inoltre possibile usufruire di un coupon del valore di 100€ (codice sconto AM4P100) che fa scalare il totale a 999,90€, un prezzo ancora più interessante per tutto il pacchetto comprensivo di HONOR Magic4 Pro e dei due caricabatterie.

