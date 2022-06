Nella sua costante corsa al miglioramento, il cui scopo è contrastare i progressi di competitor quali TikTok e Snapchat, Meta ha rilasciato nuove funzionalità per Instagram, in particolare per la funzione Reels. Vediamo di cosa si tratta.

Ecco le ultime novità introdotte

I creator che utilizzano il noto social network hanno ora accesso ad una libreria di effetti sonori migliorati, per dare un tocco in più ai propri contenuti; inoltre hanno la possibilità di importare file audio direttamente in Reels.

La nuova funzione è accessibile tramite l’apposito interruttore “Importa audio”, sarà necessaria per lo scopo una clip video di almeno cinque secondi, dalla quale verrà estrapolato l’audio e importato in Reels. Una volta fatto ciò, tutti gli utenti avranno la possibilità di utilizzare i suoni in questione nei loro contenuti.

Inoltre, come suggerivano precedenti indiscrezioni, il limite di tempo per i Reels è stato alzato dai precedenti 60 secondi fino a 90 secondi. Insomma, nonostante non si raggiungano i 10 minuti offerti da TikTok, è comunque un aumento notevole se consideriamo che inizialmente la lunghezza consentita dagli Instagram Reels era di 15 secondi, passati poi a 30 secondi, 60 secondi e ora ai 90 secondi.

Ovviamente la novità si riferisce alla registrazione di un nuovo Reel dalla fotocamera integrata nell’applicazione, visto che è comunque possibile caricare video più lunghi che vengono ugualmente classificati come Reels.

Un’altra novità consiste nel poter creare sondaggi e quiz per la community, dando agli utenti la possibilità di utilizzare le emoji per valutare i contenuti, come già accade per le Storie.

Infine una nuova funzionalità introdotta dall’aggiornamento riguarda i Modelli, i creator avranno la possibilità di sincronizzare facilmente le clip con musica e video; il modello verrà precaricato con un segnaposto e potrà essere modificato.

