Nonostante l’enorme successo di Instagram, il suo team di sviluppatori continua a lavorare al miglioramento della piattaforma, in modo da “tenere a bada” la concorrenza e garantire agli utenti un’esperienza che sia sempre più ricca e personalizzabile.

Ed è proprio l’aspetto della personalizzazione che gioca un ruolo fondamentale in alcune delle modifiche a cui sta lavorando il team di Instagram, che ha deciso di concentrarsi in particolare su come appare il profilo.

Due piccole novità in arrivo per Instagram

Stando a quanto scoperto da Alessando Paluzzi, gli sviluppatori di questo popolare social stanno lavorando sulla possibilità di ritagliare il modo in cui i post appaiono sul proprio profilo:

Questa possibilità dovrebbe risultare particolarmente gradita a quegli utenti che amano curare l’aspetto dei loro profili, combinando le miniature di ogni immagine sul profilo, in modo che quando viene visitato sembri una sola foto divisa in molti pezzi oppure concentrandosi su un aspetto specifico di un’immagine.

Un’altra novità a cui sta lavorando il team di sviluppatori di Instagram è stata scovata da Salman Memon: si tratta della possibilità di stabilire le proporzioni per le miniature delle foto sul proprio feed.

In pratica, gli utenti potrebbero presto avere la possibilità di avere sul profilo non solo le attuali immagini quadrate ma anche con aspect ratio in 4:5, ossia un po’ allungate (più adatte, per esempio, per i ritratti):

Entrambe queste funzionalità sono allo stato attuale in fase di test e non vi sono garanzie che in futuro verrenno effettivamente messe a disposizione di tutti gli utenti attraverso la loro implementazione in una versione stabile dell’app (spesso, infatti, capita che le nuove feature testate finiscano per essere accantonate) anche se è probabile, ad ogni modo, che nei prossimi mesi le possibilità di personalizzazione per gli utenti aumenteranno.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Instagram per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: