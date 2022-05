Manca meno di un mese al rilascio da parte del team di sviluppatori di Google del prossimo Pixel Feature Drop, atteso aggiornamento che porterà sugli smartphone della serie Google Pixel alcune nuove funzionalità.

Con la terza beta di Android 12 QPR3, ossia l’ultima release beta di tale aggiornamento, gli sviluppatori hanno reintrodotto un’icona a dir poco “iconica” sulla barra di stato nella parte superiore del display, una vecchia conoscenza degli utenti dell’OS mobile di Google: stiamo parlando dell’icona della modalità vibrazione, oltre un apposito interruttore per abilitare o disabilitare la relativa funzionalità.

Con il Pixel Feature Drop di giugno torna un’icona molto amata

Pare che al momento tale icona non venga mostrata nella schermata di sblocco ma ciò potrebbe dipendere soltanto da un bug che dovrebbe essere risolto dagli sviluppatori prima del rilascio della versione finale dell’update.

Così come viene mostrato da tale screenshot condiviso da un utente su Reddit, nel menu dedicato a suoni e vibrazioni è comparsa un’apposita nuova opzione per consentire agli utenti di decidere se visualizzare costantemente l’icona quando sul device è attiva la modalità vibrazione.

Ricordiamo che sugli smartphone della serie Google Pixel è possibile abilitare rapidamente la modalità vibrazione premendo il pulsante del volume sul lato destro del telefono: ciò, infatti, fa apparire il cursore del volume e le icone per la gestione delle modalità audio e toccando quella della vibrazione si attiva la relativa modalità.

Ad oggi, per sapere se tale modalità è attivata, è necessario uno scorrimento verso il basso dalla parte superiore dello schermo per visualizzare l’icona della vibrazione nella barra in alto ma, a quanto pare (e salvo ripensamenti dell’ultimo momento), una volta installato il Pixel Freature Drop di giugno questo “trucchetto” non sarà più necessario.

Si tratta, insostanza, di una piccola novità che non rivoluzionerà l’esperienza utente ma la migliorerà, soprattutto in determinate situazioni (si pensi al caso in cui ci si trovi a una riunione o a uno spettacolo e si vuole essere sicuri che il proprio telefono non squillerà).

Se questa nuova funzionalità di Android 12 QPR3 Beta 3 vi sta facendo voglia di aderire al programma beta, dovreste prima leggere i chiarimenti forniti da Google con riferimento alle modalità di adesione e alla tempistica degli update.

Se, al contrario, preferite essere cauti e attendere che il Pixel Feature Drop sia pronto per tutti gli utenti, vi basterà avere pazienza fino all’inizio di giugno.

