Google negli ultimi anni ha dato sempre più importanza agli smartphone della serie Google Pixel e, stando alle ultime indiscrezioni, il colosso di Mountain View potrebbe essere al lavoro su un nuovo misterioso modello dotato di un super display.

La scorsa settimana in Rete si sono diffuse delle anticipazioni relative alle presunte caratteristiche chiave degli schermi di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro (che come nomi in codice avrebbero anche le sigle “C10” e “P10”) e pare che il team del colosso di Mountain View sia al lavoro sul supporto anche ad un display diverso, indicato nel codice di Android con la sigla “G10”.

L’aspetto che rende più interessante tale scoperta è rappresentato dal fatto che fino a questo momento non è stato individuato nessun nome in codice relativo a un device Google Pixel che inizi con la lettera “G” e, pertanto, non vi sono che poche certezze sulle sue possibili caratteristiche.

Cosa sappiamo al momento sul misterioso Google Pixel G10

Ovviamente stiamo parlando di un dispositivo basato su Android e, stando ai riferimenti a Exynos trovati nel codice, dovrebbe essere animato da un processore Google Tensor.

Non dovrebbe trattarsi di un inedito modello della serie Google Pixel A, in quanto il suo display è capace di supportare un refresh rate a 120 Hz (proprio come Google Pixel 6 Pro).

Sebbene il display di G10 pare sia realizzato da BOE (un produttore cinese che a volte ha fornito gli schermi ad Apple per iPhone) e non da Samsung, le caratteristiche principali dovrebbero essere identiche a quelle del pannello di Google Pixel 6 Pro: risoluzione 1.440 x 3.120 pixel, refresh rate a 120 Hz e dimensioni pari a 71 x 155 mm. In sostanza, non si tratta del Google Pixel Tablet che dovrebbe essere lanciato il prossimo anno.

Dai pochi indizi al momento disponibili, G10 sembra simile a Google Pixel 6 Pro e Pixel 7 Pro e ciò rende più difficile capire che genere di dispositivo possa essere e come potrebbe adattarsi alla gamma Made by Google.

Speriamo di saperne presto di più.

* * * Nell’immagine di copertina Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro