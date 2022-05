Qualche giorno fa, il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha condiviso sul proprio profilo del social network Weibo una immagine che ritrae i quattro smartphone da lui quotidianamente utilizzati.

Inutile dire che i quattro smartphone sono tutti a marchio Xiaomi o Redmi, che è comunque un marchio del gruppo, ma i più curiosi potrebbero porsi una domanda.

Xiaomi: il CEO utilizza quattro smartphone della casa

Tramite un post sul social network cinese Weibo, Lei Jun, CEO di Xiaomi, mica uno a caso, ha condiviso con la community una foto (immagine seguente) che mette in mostra gli smartphone da lui tenuti quotidianamente sulla scrivania e che, come da lui stesso sottolineato, spesso vengono utilizzati contemporaneamente.

I telefoni in questione sono lo Xiaomi 12, il Mi 11 Ultra, il Redmi Note 11T Pro e il Civi: ovviamente si tratta di dispositivi prodotti dalla sua azienda, alcuni presenti anche sul nostro mercato e altri (vedi il Civi) esclusivi del mercato cinese.

Non ci sorprenderebbe che Lei Jun avesse in prova anche l’inedito Xiaomi 12 Ultra, il tanto chiacchierato smartphone top di gamma del produttore cinese, primo frutto della recente collaborazione con Leica, in arrivo per il mese di luglio; ovviamente, non sarebbe stato suo interesse mostrarcelo in anteprima.

La domanda che un curioso potrebbe porsi, tuttavia, è: “Con quale smartphone è stata scattata la foto? E se fosse proprio lo Xiaomi 12 Ultra?”

Chiaramente è una banale provocazione, non ci è dato sapere con quale dispositivo sia stata scattata la foto. L’unica certezza è che Xiaomi 12 Ultra dovrebbe essere una spanna sopra rispetto ai fratelli, Xiaomi 12 e 12 Pro, e che dovrebbe garantire prestazioni fotografiche di prim’ordine, superando il già ottimo Mi 11 Ultra, suo attuale predecessore.

Questo smartphone molto atteso darà semplicemente il La alla collaborazione tra il brand cinese e Leica: tale collaborazione, infatti, verrà estesa a più smartphone del produttore cinese e non dovrebbe sorprendere se già la prossima infornata di smartphone Xiaomi/Redmi possa godere di un boost al comparto fotografico.

