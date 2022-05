ho. Mobile lancia oggi una nuova offerta solo dati, dedicata agli utenti che hanno bisogno di una grande quantità di giga: si chiama ho. 350 Giga ed è piuttosto autoesplicativa. Andiamo a scoprire come attivarla, cosa offre nel dettaglio e quanto costa.

ho. Mobile lancia una nuova offerta solo dati: ecco ho. 350 Giga

La nuova offerta solo dati include ogni mese 350 giga di Internet in 2G e 4G fino a 60 Mbps in download e in upload e ha un costo variabile: per chi è già cliente ho. Mobile con un’offerta voce e dati attiva, il prezzo mensile è di 14,99 euro, mentre per tutti gli altri è di 16,99 euro. Lo sconto di 2 euro al mese rimarrà attivo fino all’eventuale disattivazione dell’altra SIM voce e dati (ed entro 45 giorni dal mancato rinnovo di quest’ultima offerta).

La tariffa solo dati è pensata soprattutto per coloro che utilizzano parecchio Internet in mobilità, magari attraverso l’hotspot o un modem 4G apposito, ma anche per i clienti che non dispongono di una rete Wi-Fi in casa (per un motivo o per un altro) e desiderano fare il “pieno” di giga. L’offerta ho. 350 Giga è per il momento attivabile solo nei punti vendita a un costo di attivazione che potrebbe variare in base al rivenditore (quello standard è di 0,99 euro), al quale bisogna aggiungere il costo di una prima ricarica da 30 euro (dalla quale sarà scalato il costo del primo mese anticipato).

In caso di superamento della soglia, la navigazione si blocca fino al rinnovo successivo. Trattandosi di una tariffa solo dati, chiamate e SMS non sono inclusi: il costo, eventualmente, è quello di 0,19 euro al minuto (senza scatto alla risposta) o di 0,29 euro a messaggio. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al punto vendita ho. Mobile più vicino.

