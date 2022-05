Gli smartphone pieghevoli sono sempre più diffusi ma al momento non sono tante le applicazioni che sfruttano al massimo lo speciale form factor di questo tipo di dispositivi e le potenzialità che potrebbe garantire.

Lo scorso marzo è emerso che il team di sviluppatori di Gboard è al lavoro su una nuova funzionalità per questa popolare tastiera in virtù della quale gli utenti dovrebbero avere la possibilità di sfruttare una “modalità split“.

Le prime immagini della Modalità Split di Gboard

Ebbene, con l’ultima versione beta di Gboard i possessori di Samsung Galaxy Z Fold3 visualizzano nel menu delle Impostazioni, all’interno della sezione Preferenze, la voce “Split layout to include duplicated keys”, sebbene ancora non sia possibile abilitarla.

Ecco come viene descritta questa funzionalità:

Quando la tastiera è impostata per dividere il layout, alcuni tasti verranno duplicati su entrambi i lati.

Stando a quanto riportato da 9to5Google, alcuni utenti hanno avuto accesso a questa nuova funzione e i seguenti screenshot ci permettono di scoprire quello che sarà il design della tastiera Gboard “divisa” (sebbene al momento non sia possibile escludere che vengano apportate delle modifiche prima del rilascio per tutti gli utenti):

Gboard in Modalità Split divide i tasti al centro con cinque tasti su ciascun lato nelle prime tre righe e le lettere “G” e “V” sono duplicate su entrambi i lati mentre la riga inferiore ha in particolare una lunga barra spaziatrice.

Questa tastiera divisa è principalmente pensata per i dispositivi pieghevoli, in particolare quelli dotati di display quadrati e non per i tablet, anche se è probabile che in futuro Google si concentrerà pure su questi ultimi.

Allo stato attuale tale funzionalità non è ancora disponibile ma probabilmente presto lo sarà e i primi device a riceverla dovrebbero essere proprio quelli pieghevoli.

