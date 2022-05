Come abbiamo visto, attraverso una nota ufficiale di Xiaomi è arrivata un paio di giorni fa la conferma della collaborazione con Leica, il noto produttore di fotocamere tedesco. Oggi spunta un’immagine del presunto Xiaomi 12S che mostra per la prima volta il logo dell’azienda sul modulo fotografico.

Leica appare per la prima volta a braccetto con Xiaomi sul presunto Xiaomi 12S

Dopo il termine della partnership tra Huawei e Leica, che durava ormai dal 2016, Xiaomi non sembra voler attendere e pare che abbia già pronto il suo primo smartphone Android con comparto fotografico realizzato in collaborazione col noto marchio tedesco. Nell’immagine qui sotto, spuntata su Weibo, dovrebbe essere ritratta la parte posteriore di Xiaomi 12S, con il brand Leica in bella vista sotto al flash LED.

A livello di design sembra uno smartphone con linee simili a quelle di altri prodotti della serie Xiaomi 12, ma la differenza più evidente consiste proprio nella comparsa del logo Leica nel modulo fotografico al posto della dicitura “50 MP”. Le indiscrezioni parlano di una partnership che potrebbe partire a giugno 2022, mese nel quale è atteso proprio Xiaomi 12S insieme al fratello Xiaomi 12S Pro. Apparentemente da escludere che quello qui sopra sia Xiaomi 12 Ultra, che potrebbe sì arrivare a giugno, ma parrebbe avere un modulo fotografico dall’aspetto diverso.

Riguardo Xiaomi 12S e 12S Pro abbiamo già alcune indicazioni sulle possibili specifiche tecniche: il primo potrebbe disporre di SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, display Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP; il secondo sarebbe combattuto tra lo stesso Snapdragon 8 Gen 1+ e il Mediatek Dimensity 9000 (potrebbero esserci due versioni) e potrebbe essere dotato di display 2K.

Per il momento questo è tutto ciò che sappiamo, ma continuate a seguirci perché torneremo sicuramente a parlarne.

In copertina Xiaomi 12

