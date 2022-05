Il colosso di Mountain View ha rivelato una serie di nuovi prodotti durante la conferenza Google I/O di questo mese, come Pixel Tablet e gli occhiali per la traduzione, tuttavia un dispositivo che non è stato annunciato è stato lo smartphone pieghevole dell’azienda.

Secondo un’indiscrezione di oggi il vociferato Pixel Notepad o Pixel Fold potrebbe non arrivare a breve.

Lo smartphone pieghevole di Google non sembra prossimo al debutto

Ormai quasi tutti i produttori di smartphone annoverano uno smartphone pieghevole sul mercato, tuttavia Google e Apple non hanno ancora giocato la loro carta. A novembre Google è arrivata vicina alla cancellazione di Pixel Fold/Notepad per il timore che non sarebbe stato in grado di competere con Samsung Galaxy Z Fold e Flip, attualmente i migliori smartphone pieghevoli in circolazione.

A gennaio Geekbench ha suggerito che il dispositivo era di nuovo in lavorazione con alcune modifiche e a febbraio Pixel Notepad sembrava vicino.

Oggi la testata coreana The Elec riporta che Google non ha più in programma di rivelare il dispositivo durante il quarto trimestre dell’anno. Sembra che Google continui a non essere ancora soddisfatta del suo smartphone pieghevole.

Nel frattempo Samsung spera di raddoppiare le vendite dei suoi smartphone pieghevoli portandole da 7,1 milioni di unità a 15 milioni quest’anno. Il rapporto menziona anche che Google era in trattative con Samsung Display per quanto riguarda il suo smartphone pieghevole.

In copertina: Google Pixel 6

