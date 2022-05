In occasione della Giornata mondiale della sensibilizzazione sull’accessibilità, Google ha mostrato in anteprima nuove funzionalità specifiche per venire incontro agli utenti con disabilità nell’utilizzo dei dispositivi o servizi del proprio ecosistema.

Le nuove funzionalità presentate dal colosso di Mountain View riguardano la prossima versione del sistema operativo del robottino verde, Android 13, ma anche tanti servizi della suite Workspace.

Google mostra in anteprima tante funzioni per l’accessibilità

Questa settimana i più grandi colossi tecnologici, da Microsoft ad Apple, si sono focalizzati sul tema dell’accessibilità, culminata con la giornata di oggi, undicesima Giornata mondiale della sensibilizzazione sull’accessibilità, mostrando in anteprima nuovi accorgimenti, hardware e software, per rendere più accessibili i propri dispositivi e servizi.

Non fa eccezione Google che oggi ha mostrato in anteprima tante funzioni per l’accessibilità in arrivo su moltissimi servizi del proprio ecosistema, intervenendo su servizi come Gmail o Google Meet ma anche sui sistemi operativi Android e Chrome OS.

Testo alternativo su Gmail

Gmail consentirà presto di aggiungere il testo alternativo a immagini, GIF comprese, che vengono inviate (non come file) tramite posta elettronica, consentendo agli utenti ipovedenti o non vedenti, che utilizzano strumenti per la lettura dello schermo, di ascoltare le descrizioni delle immagini aggiunte dal mittente. La novità è in distribuzione già da oggi a livello globale.

Multi-pin su Google Meet

Grazie a questa funzionalità, gli utenti potranno fissare sullo schermo più riquadri video (finora era possibile fissarne solo uno); questo permetterà agli utenti che comunicano tramite il linguaggio dei segni di vedere, contemporaneamente, il video dell’interlocutore e di un interprete. Si tratta di una funzionalità mostrata in anteprima lo scorso anno.

Descrizione audio per i contenuti YouTube Originals in inglese

Le descrizioni audio in inglese per tutti i contenuti YouTube Originals in lingua inglese sono già disponibili dallo scorso anno ma ora Google ha esteso a livello globale la possibilità di usufruirne. Una volta aperto il video, per attivare la traccia audio con descrizione basterà seguire il percorso “Impostazioni > Traccia audio” e selezionare “Inglese, descrizione”.

Novità in arrivo con la beta 3 di Android 13

Google pensa anche al proprio ecosistema puramente mobile e, a partire dalla prossima di , verrà introdotto il supporto pronto all’uso ai dispositivi Braille direttamente in Google Talkback. Non sarà più necessario scaricare e installare l’app BrailleBack dal Google Play Store. Talkback, inoltre, aggiunge nuove scorciatoie per la navigazione testuale (scorrere tra caratteri, parole o righe) e per la modifica del testo (saltare alla fine dei documenti, effettuare una selezione o un copia-incolla). Anche Google Documenti riceve miglioramenti per il Braille

Nello specifico, in Google Documenti sono stati migliorati gli aspetti legati a commenti e contenuti evidenziati in Braille. Novità in Chrome OS

Chrome OS, sistema operativo per laptop di Google, consente di inserire testo in qualsiasi campo di testo semplicemente parlando; per farlo, basterà cliccare l’icona del microfono nella barra di stato o premere la combinazione di tasti “Search+D” per avviare il processo di dettatura.

In ottica futura, continuano le ricerche di Project Euphonia, il progetto per la creazione di modelli di riconoscimento vocale più inclusivi per le persone con problemi di linguaggio, svelato da Google in occasione del Google I/O 2019. Il progetto si sta ora espandendo a nuove lingue quali francese, hindi, giapponese e spagnolo.

