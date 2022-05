In occasione di Google I/O 2022 il team del colosso di Mountain View ha deciso di mostrarci in anteprima il tanto chiacchierato tablet a cui da tempo l’azienda lavora e che sarà lanciato sul mercato il prossimo anno: stiamo parlando di Google Pixel Tablet.

Durante le varie sessioni della manifestazione, il team di Google si è anche soffermato sui risultati raggiunti dal produttore negli ultimi mesi e tra questi vi è l’ottimizzazione di oltre 20 applicazioni per i dispositivi dotati di ampi display, cosa di cui si potrà avvantaggiare anche Google Pixel Tablet.

Ebbene, non c’è da stupirsi molto, pertanto, se con l’ultima versione beta di App Google (ossia la v. 3.19) sia stato introdotto il supporto alla modalità orizzontale per Google Lens, funzionalità che consentirà di sfruttare al meglio questa soluzione sui tablet.

Come cambia l’interfaccia di Google Lens sui tablet

Fino a questo momento lo strumento di ricerca visiva di Google supportava soltanto l’orientamento verticale sui tablet e sui dispositivi pieghevoli e ciò a prescindere da come si teneva il device in mano.

A partire dalla versione 13.19 di App Google gli utenti potranno usufruire di una UI ad ampio schermo, con la possibilità di vedere tutti i filtri disponibili quando c’è l’interfaccia del mirino aperta invece di dover scorrere il carosello inferiore.

La restante parte di App Google è già abbastanza ottimizzata per i tablet, come il layout a due colonne in Discover e Podcast, mentre i risultati della ricerca sono riempiti in modo che non siano troppo ampi.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, con tale release non vengono introdotte modifiche all’interfaccia utente di Google Lens, che rimane solo in modalità verticale.

La versione 13.19 dell’app Google dovrebbe raggiungere il canale stabile nel corso della prossima settimana. I più impazienti possono scaricare le ultime versioni beta da APK Mirror (trovate qui la pagina dedicata) o aderire al programma di test sul Google Play Store.