Due sere fa, durante il Google I/O, molti utenti sono rimasti delusi per non aver assistito alla presentazione ufficiale del tanto atteso primo smartwatch di Big G, il Pixel Watch. La community si è dovuta accontentare di un video teaser, grazie al quale però abbiamo ora qualche informazione in più rispetto alle indiscrezioni trapelate fino a quel momento.

Il futuro smartwatch di Google sarà caratterizzato da un design circolare a cupola, con corona tattile, e sarà interamente realizzato in acciaio inossidabile riciclato; in quanto estensione dello smartphone consentirà agli utenti di svolgere tutta una serie di operazioni, senza necessariamente dover tirare fuori il telefono dalla tasca. Inoltre potrà, a differenza di altri, beneficiare di tutto il know how di Fitbit per quel che concerne le funzionalità legate a salute e fitness.

#GooglePixelWatch coming this fall 🎉* 💪 Track health and fitness goals w/ @Fitbit**

🏡 Control your home w/ the Google Home app for Wear OS***

🗣 Access Google Assistant, hands-free****#GoogleIO pic.twitter.com/3GwmJ2ud6X — Made By Google (@madebygoogle) May 11, 2022

Come potete notare dal video teaser diffuso, nell’ultima parte quando appaiono le scritte in sovraimpressione, è possibile notare l’indicazione “Requires an Android 8.0 or newer phone”.

Questo ci indica come Google abbia escluso le versioni di Android 6, 7 e 7.1 dalla compatibilità con il dispositivo, per utilizzare Pixel Watch sarà dunque necessario possedere uno smartphone che abbia come minimo Android 8, a differenza di quanto accade per esempio con Samsung Galaxy Watch 4 (o con gli orologi Wear OS 2) che richiede Android 6.0 o superiore.

Un’indicazione che al momento manca è l’eventuale compatibilità con iOS, riguardo alla quale Big G non fa menzione per il momento, potrebbe trattarsi di un indizio: considerando infatti che Galaxy Watch 4 è il primo dispositivo Wear OS a non essere compatibile con il sistema della mela, la stessa sorte potrebbe toccare a Pixel Watch e magari a tutti i prossimi smartwatch equipaggiati con Wear OS 3.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch del mese con e senza Wear OS