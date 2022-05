Non scopriamo di certo oggi che qualsiasi smartphone, nel preciso momento in cui viene acquistato, inizia a perdere valore e questa diminuzione non si arresta con il passare del tempo.

Solo che non tutti gli smartphone vanno incontro ad una medesima diminuzione di valore con il passare del tempo, in quanto ci sono telefoni che riescono a mantenere la svalutazione entro certi limiti meglio di altri e il classico esempio è rappresentato dai vari modelli di iPhone.

Samsung Galaxy S22, Google Pixel 6 e iPhone 13: ecco come si svalutano

Lo staff di SellCell ha pubblicato un interessante report dedicato ad alcuni degli smartphone più recenti e alla svalutazione a cui sono andati incontro nei primi mesi di disponibilità ed è emerso che la serie Samsung Galaxy S22 non brilla particolarmente da questo specifico punto di vista.

In particolare, SellCell ha preso in considerazione le tre varianti di Samsung Galaxy S22 (ossia “base”, Plus e Ultra), le quattro varianti di Apple iPhone 13 (“base”, Mini, Pro e Pro Max) e le due varianti di Google Pixel 6 (“base” e Pro), con tutte le relative versioni di memoria, realizzando la seguente tabella che ben riassume la svalutazione a cui è andato incontro ogni device:

Per determinare la svalutazione dei telefoni dopo 1 mese e 2 mesi dal lancio lo staff di SellCell ha analizzato i dati di vendita delle gamme di smartphone iPhone 13, Samsung Galaxy S22 e Google Pixel 6, prendendo in considerazione il valore di permuta di tutti i modelli in condizioni “buone” e “pari al nuovo”.

Ebbene, la serie Samsung Galaxy S22 è quella che perde in media più valore (51,1% da “Buono” e 46,8% da “Come nuovo”), seguita dalla serie Google Pixel 6 (43,5% da “Buono” e 41,5% da “Come nuovo”) mentre la gamma Apple iPhone 13 in media non va oltre il 20% (16,4% da “Buono” e 19,1% da “Come nuovo”).

E il titolo di “peggiore” viene conquistato da Samsung Galaxy S22+ 5G (128 GB), capace secondo lo studio di SellCell di perdere il 57,5% (in condizioni “Buono”) e il 53,8% (in condizioni “Come nuovo”) di valore in due mesi dal suo lancio.

Acquistare uno smartphone (o, più in generale, un prodotto tecnologico) difficilmente rappresenta un’ottima scelta se si desidera effettuare un investimento che mantenga il suo valore nel tempo e il nuovo report di SellCell non fa altro che confermarcelo. Ma spesso quella per la tecnologia è una passione e, in tal caso, non c’è svalutazione che tenga.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone Android del mese