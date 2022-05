POCO X4 Pro 5G, in tutte le colorazioni ed entrambi i tagli di memoria disponibili, è attualmente protagonista di una nuova offerta interessante su Amazon: se state cercando un nuovo smartphone di fascia media e lo avete messo nella lista dei papabili, vi conviene continuare a leggere.

Se nel pomeriggio di ieri vi avevamo segnalato la promozione relativa a SelfyConto di Banca Mediolanum, che permette di ottenere in regalo un Samsung Galaxy A33 5G, nelle ore precedenti avevamo visto anche delle offerte allettanti per OPPO Find X3 Neo e Samsung Galaxy S22 Ultra. Quest’oggi, invece, il territorio di caccia è Amazon e la preda è il medio di gamma POCO X4 Pro 5G.

Offerte Amazon per POCO X4 Pro 5G

Come si diceva in apertura, quale che sia la versione di POCO X4 Pro 5G da voi preferita, in queste offerte di Amazon la troverete. Prima di passare ai prezzi e ai link per l’acquisto è importante premettere che gli smartphone di seguito segnalati sono venduti e spediti da Amazon con spedizione Prime annessa, dunque con tutte le garanzie del caso in termini di assistenza e di consegna in tempi rapidi (potreste avere il nuovo smartphone tra le mani già domani).

POCO X4 Pro 5G viene proposto nelle due colorazioni Laser Black e Laser Blue. Il taglio di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna è scontato del 10%, arrivando così al prezzo finale di 269,90 euro. Invece, il taglio top — 8 GB di RAM e 256 GB di storage — è scontato del 9% e così arriva a costare 319,90 euro. Ecco i link per l’acquisto:

Leggi anche: Recensione POCO X4 Pro 5G

