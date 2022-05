OPPO Find X3 Neo scende dal piedistallo e torna in super offerta dopo che quella precedente era terminata in pochissimo tempo. Lo smartphone di fascia medio-alta è una delle soluzioni più interessanti a queste cifre, ma vi consigliamo di non tentennare troppo se interessati perché la quantità disponibile è limitata.

Offerta al prezzo più basso per OPPO Find X3 Neo

OPPO Find X3 Neo è il modello di fascia medio-alta della serie lanciata circa un anno fa, completata da OPPO Find X3 Pro e da Find X3 Lite. Mette a disposizione specifiche intriganti, che comprendono un display OLED a risoluzione Full-HD+ da 6,55 pollici con refresh rate di 90 Hz e SoC Qualcomm Snapdragon 865 con connettività 5G affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico comprende una quadrupla fotocamera posteriore e una anteriore: abbiamo sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 16 MP, zoom ibrido 5x (digitale 20x) da 13 MP, macro da 2 MP e per i selfie da 32 MP (quest’ultimo integrato con un piccolo foro nello schermo). A bordo anche una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC 2.0 da 65 W.

OPPO Find X3 Neo è stato lanciato in Italia nel mese di marzo 2021 al prezzo consigliato di 799,99 euro, ma ora potete acquistarlo a meno della metà: è disponibile in offerta su eBay nella colorazione Starlight Black e Galactic Silver a 379,99 euro, con spedizione gratuita in 3 giorni da parte di un venditore decisamente affidabile (99,8% di feedback positivi).

Se siete interessati all’acquisto potete seguire il link qui sotto, ma non aspettate troppo: la quantità risulta limitata. Se avete qualche dubbio potete sempre consultare la nostra recensione completa.

Acquista OPPO Find X3 Neo Starlight Black a 379€

Acquista OPPO Find X3 Neo Galactic Silver a 379€

Leggi anche: Recensione Oppo Find X3 Neo